Volgende winter minder Wereldbekers: “Bedoeling is om 14 crossen over te houden”

De Wereldbeker veldrijden wordt volgend seizoen waarschijnlijk ingekort. Dat laat organisator Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics weten aan Sporza. “We zijn niet doof gebleven voor de kritiek en het is dus de bedoeling om veertien crossen over te houden volgend jaar”, vertelt hij.

Dit seizoen was het eerste jaar van de vernieuwde Wereldbeker, met zestien manches waarvan alleen die in Antwerpen werd afgelast. Momenteel werkt Van den Spiegel al aan het seizoen 2022-2023. “We zijn contractueel verplicht om tussen de veertien en zestien crossen te zitten”, legt hij uit. “We gaan geen crossen degraderen, we werken niet met ‘vaste’ crossen. Sommige organisatoren willen bijvoorbeeld liever om de twee jaar organiseren en Namen zal bijvoorbeeld het EK organiseren.”

Nieuwe Wereldbekers

Bij Flanders Classics zijn al diverse veldritorganisaties gekomen met een aanvraag om toe te treden tot de Wereldbeker. “Mensen zien nu ook dat het mogelijk is om buiten België een topcross te organiseren. Dat zie je aan de kandidaturen en uit welke landen ze komen. Er zitten een aantal opmerkelijke kandidaten bij. Verrassingen, maar dat ga ik nog even zo houden.”

“Maar nu moeten we de kalender opnieuw maken en kijken wat er haalbaar is voor renners en entourage. We proberen de nieuwe kandidaten in te passen”, aldus Van den Spiegel. “Het evenwicht tussen crossen in België en in het buitenland (dit seizoen was dat 6 op 16, red.) zal ongeveer hetzelfde blijven. Dit blijft het ankerpunt van het veldrijden, daar gaan we niet te snel aan tornen.”

‘Historische wedstrijden in hun waarde laten’

Van den Spiegel is blij met de keuzes die gemaakt zijn. “De cross had nood aan herkenbaarheid en we merken dat die er zelfs na een jaar al is. […] Nu weet de kijker: op zondag is er Wereldbeker. Daar gaat het om de knikkers. Dat is een vaste afspraak”, zegt hij. “Maar we willen het klassieke veldrijden niet uit het oog verliezen. Zoals gezegd zullen we het aantal wedstrijden dus wat reduceren en een aantal historische wedstrijden die geen onderdeel zijn van de Wereldbeker toch in hun waarde laten.”