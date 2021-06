Volgend veldritseizoen geen EKZ Cross Tour

Voor het eerst in zeven jaar geen EKZ Cross Tour op de nieuwe veldritkalender. De organisatoren van het Zwitserse regelmatigheidscriterium kregen na het afhaken van sponsor EKZ niet de nodige fondsen bijeen om hun project te financieren.

“Het was geen gemakkelijke beslissing, maar we hebben geen andere keuze”, vertelt oprichter en bezieler Christian Rocha. “De zoektocht naar een opvolger zag er in het voorjaar aanvankelijk veelbelovend uit, maar het kwam uiteindelijk niet tot een definitieve deal.”

“De onzekerheden in de evenementenbranche, veroorzaakt door Covid-19, maakten de zoektocht enorm moeilijk. Maar de wil om ons regelmatigheidscriterium vanaf volgend jaar opnieuw te lanceren, is er nog steeds.” De wegvallen van de EKZ Cross Tour is dan ook een aderlating voor het Zwitserse veldrijden, dat stilaan uit de put leek te kruipen na een aantal moeilijke jaren.

Enige lichtpunt is dat de wedstrijden Baden (12 september), Hittnau (21 november) en Meilen (2 januari) nog als onafhankelijke wedstrijden zullen organiseren. “Met welke status is voorlopig nog onduidelijk”, besluit Rocha.

