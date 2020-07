Voeckler: “Kan renners niet vragen de Tour over te slaan vanwege Tokio” zondag 19 juli 2020 om 18:27

Thomas Voeckler voorziet problemen als de Tour de France 2021 niet vervroegd wordt, want dan botst de Tour met de olympische wegwedstrijd in Tokio. “Eerlijk? Het is een meer dan ingewikkelde situatie”, zegt de bondscoach van de Franse équipe tegen RMC Sport.

“Het parcours van de Olympische Spelen is voor klimmers en de beste klimmers zullen ook de Tour de France rijden”, weet Voeckler. “Om hen te vragen de Tour over te slaan, ten faveure van een mogelijk resultaat op de Olympische Spelen, dat is bijna onmogelijke. Dat is een groot offer. Ik vind dat ik renners dat niet kan vragen.”

‘Op de Spelen tellen maar drie plaatsen’

Voeckler is als bondscoach afhankelijk. “De renners zullen zelf hun voorkeur uitspreken. Iedereen droomt van de Tour en de Spelen, maar tijdens de Tour heb je drie weken de tijd om je te laten zien. En op de Olympische Spelen tellen alleen de eerste drie plaatsen”, geeft de oud-wielrenner aan.

Organisator ASO heeft al geprobeerd om de Tour de France te verplaatsen, maar vooralsnog weigert het Grand Départ in Kopenhagen daarin mee te gaan. “Als het blijft zoals het nu is, is dat uiterst problematisch”, stelt Voeckler. “Het is logisch als de beste renners op de Spelen rijden. We zullen dus een oplossing moeten vinden.”