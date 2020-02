Vluchter Anthony Perez wint openingsetappe Tour du Var vrijdag 21 februari 2020 om 16:15

Anthony Perez heeft de openingsrit van de Tour du Var gewonnen. Op weg naar Grasse maakte hij deel uit van de vroege vlucht, die het zou halen tot aan de finish. In de slotfase verwees hij vluchtmakker Anthony Turgis naar de tweede plaats.

Op de eerste dag van de Tour du Var et des Alpes Maritimes, zoals de Franse ronde voluit heet, koerste het peloton over 186,8 kilometer van Le Cannet, vastgegroeid aan filmstad Cannes, naar Grasse. De klim naar Tanneron na 28,9 kilometer en de Col de la Lèque na 99,3 kilometer waren onderweg de enige gecategoriseerde beklimmingen, maar eigenlijk ging het de hele tijd wel op en af. Ook de aankomst in Grasse lag op een heuvel.

Anthony Perez, Reinardt Janse van Rensburg, Anthony Turgis en Nigel Ellsay tekenden voor de lange vlucht. Zij pakten zes minuten voorsprong. Turgis kwam als eerste boven in Tanneron en streek daarmee de eerste bergpunten van de wedstrijd op. In het peloton nam Arkéa Samsic de controlefunctie op zich. Turgis passeerde ook als eerste de top van de Col de la Lèque en wist zich daarmee van de eerste bergtrui te verzekeren.

Ellsay moet als eerste afhaken

De voorsprong van de kopgroep schommelde lange tijd tussen de vijf en zes minuten en bij het ingaan van de laatste twintig kilometer hadden de vier vluchters nog altijd 3:45. Achter hen had EF Pro Cycling zich samen met AG2R La Mondiale bij Arkéa Samsic aan de kop van het peloton gezet. Rally-rijder Ellsay moest als eerste afhaken vooraan in de laatste tien kilometer, waarna de drie overgebleven vluchters samen verder reden.

In de oplopende slotfase koos Perez de aanval in de kopgroep, terwijl Janse van Rensburg in de problemen kwam. Turgis kon wel aanhaken, maar moest in de strijd om de etappezege in Perez zijn meerdere erkennen. Daarachter pakte Michael Storer van Sunweb de derde plaats, Thibaut Pinot werd vierde, Attila Valter vijfde. Dankzij zijn overwinning is Perez tevens de eerste leider in de driedaagse rittenkoers.

Exact 628 dagen na zijn vorige overwinning was het daarmee weer eens raak voor Perez. Zijn vorige zege dateert immers van 3 juni 2018, toen hij de vierde etappe in de Ronde van Luxemburg op zijn naam zette.