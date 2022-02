Vlucht Taco van der Hoorn haalt het net niet in Kuurne: “Baal ik toch wel van”

Video

Taco van der Hoorn was een van de smaakmakers van Kuurne-Brussel-Kuurne 2022. De rasaanvaller van Intermarché-Wanty-Gobert schoof mee in de vlucht van de dag en overleefde schifting na schifting in de finale. Pas in de laatste 200 meter werd hij gegrepen. “Anders had het podium erin gezeten. Daar baal ik toch wel van”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Beetje in de vlucht, beetje brommeren en zo lang mogelijk volhouden. Het scheelde net 50 meter, anders had het podium erin gezeten”, laat Van der Hoorn weten voor onze camera. “Ik was beter dan verwacht. Dat viel me alles mee in de vlucht groep. Het was een lang plan, maar heb het alleen net niet af kunnen ronden.”

Samen met Christophe Laporte en Jhonatan Narvaéz bleef Van der Hoorn over in de finale. Zij ontsnapten uit een kopgroep van achttien en hadden lange tijd tien, vijftien seconden voorsprong op het peloton. “Ik dacht dat we safe waren”, geeft hij toe. “Ik keek een keer om en kon ze niet zo goed zien. Toen ging Narvaéz vol aan en toen had ik meteen moeten gaan voor de tweede plek. Maar ik probeerde het wel voor de winst en wilde daar wel op gokken, maar nu had ik net iets te veel gegokt.”

Een sprint was niet het ideale scenario voor de hardrijder tegen Laporte, die bekend staat als goede sprinter. “Ik wist wel dat ik geklopt was”, lacht hij. “Ook tegen Narvaéz. Ik wilde eigenlijk in de laatste kilometer een alles-of-niets-aanval doen, maar het ging te hard. We moesten doorpakken en voor de sprint gaan. Ik dacht wel met nog 50 meter dat tweede ook leuk zou zijn, maar dat viel toch tegen.”