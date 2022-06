Vlasov slaat dubbelslag in Ronde van Zwitserland, Evenepoel verliest tijd

Aleksandr Vlasov heeft uitstekende zaken gedaan in de Ronde van Zwitserland. De klimmer van BORA-hansgrohe kwam in de lastige vijfde etappe naar Novazzano als eerste over de streep en neemt de leiderstrui over van Stephen Williams. Remco Evenepoel is de verliezer van de dag: de Belg moest passen in de finale en verloor meer dan twee minuten op zijn directe concurrenten.

De puncheurs hadden de vijfde etappe, van Ambri naar Novazzano, met rood omcirkeld in de agenda’s. In de eerste helft van de rit was de Monte Ceneri (5,2 km aan 6,0%) de enige hindernis van naam, maar het venijn zat hem vandaag absoluut in de staart. De finalelus van 27,9 kilometer in en rond Novazzano was namelijk loodzwaar. De steile Pedrinate (2,4 km aan 8,2%) moest driemaal worden beklommen en kon met recht en reden een scherprechter worden genoemd. Vanaf de laatste passage was het nog 8,4 kilometer naar de finishplaats, waar de laatste twee kilometer aan zo’n 6% omhoog liep.

Corona teistert het peloton

Voor de start ging het echter niet over de rit zelf of mogelijke koersscenario’s, maar over het coronavirus. Eerst druppelde het nieuws binnen dat Jumbo-Visma niet meer van start ging vanwege meerdere coronabesmettingen binnen de ploeg. Ook Adam Yates, een van de kopmannen van INEOS Grenadiers, moest om dezelfde reden de ronde verlaten. En dan waren er ook nog kopzorgen binnen het kamp van Team DSM. Cees Bol, Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen leverden voor de start een positieve coronatest af en moesten zich terugtrekken. Het team besloot, in overleg met de wedstrijdleiding en de UCI, echter wel in de wedstrijd te blijven.

De overige renners trokken zich wel gewoon op gang voor een nieuwe etappe en de eerste aanval liet niet lang op zich wachten. Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar) en Claudio Imhof (Zwitserse selectie) probeerden het van bij de start, maar kregen niet meteen een vrijgeleide. De vier vluchters moesten echt hard werken om de voorsprong uit te diepen, maar nadat Alexander Kamp van Trek-Segafredo wist aan te sluiten, liet het peloton begaan. Dat gebeurde na goed twintig kilometer koers. De veer leek gebroken, want de koplopers kregen binnen een mum van tijd zeven minuten ‘cadeau’.

Lotto Soudal en EF houden kopgroep in bedwang

Dit bleek te gortig voor de mannen van Lotto Soudal. De Belgische formatie besloot twee mannetjes op kop te zetten van het peloton, aangezien Lotto Soudal met Andreas Kron een kandidaat-ritwinnaar in de gelederen had. EF Education-EasyPost, dat woensdag al erg actief was in de door Daryl Impey gewonnen etappe, ging zich na verloop van tijd ook in de debatten mengen. Hierdoor liep het verschil wat terug. Met nog 100 kilometer voor de boeg hadden de vijf koplopers nog een voorgift van net geen zes minuten. Dit leek echter niet genoeg voor de vijf vluchters, met wat er allemaal nog op het programma stond.

Eenmaal aangekomen op het lokale circuit kon het echte (zware) klimwerk beginnen. In de kopgroep volgde al snel een eerste schifting: Kamp, Dillier en Turgis bleken over de sterkste klimbenen te beschikken, voor Jacobs en Imhof ging het te snel. Van de overgebleven koplopers maakte Dillier de beste indruk en de Zwitserse hardrijder wist zijn vluchtkompanen één voor één te lossen. Turgis was de volgende renner die moest lossen en met nog goed veertig kilometer te gaan was ook het liedje van Kamp uitgezongen. Dillier maakte kortom indruk op het lastige parcours rond Novazzano, maar leek ook bezig aan zijn zwanenzang.

Geletruidrager Williams haakt af, ook Evenepoel moet passen

Het verschil met de groep der favorieten was, met nog dertig kilometer op de teller, geslonken tot ruim een minuut. In de achtervolgende groep was er overigens geen spoor meer van de geletruidrager. Stephen Williams kende niet de beste dag uit zijn carrière, moest al vrij vroeg afhaken en dus moesten we op zoek naar een nieuwe leider. Dillier bleef intussen stevig doortrappen, maar de renner van Alpecin-Fenix was bezig aan een oneerlijke strijd. Op vijftien kilometer van de streep werd de Zwitser, na een onderneming van goed 150 kilometer, ingerekend door de eerste groep met daarin de favorieten voor de eindzege.

Ook Remco Evenepoel zat in deze groep, al kende de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl enkele moeilijke momenten in de verzengende Zwitserse hitte. Evenepoel moest zelfs even passen op twintig kilometer van de finish, op een van de steile klimmetjes, maar wist op karakter (en met hulp van zijn ploeggenoten) weer terug te keren. Het was echter wel een veeg teken met het oog op de finale, met name omdat de koers nog moest ontploffen. Het terugkeren van Evenepoel bleek niet meer dan een laatste stuiptrekking, want op de laatste passage van de Pedrinate ging het licht bij de Belg definitief uit.

Sterke Fuglsang springt weg

Vlak voor de top van de Pedrinate gooide Andreas Leknessund de knuppel in het hoenderhok, maar de ritwinnaar in Aesch werd al snel gecounterd door Jakob Fuglsang. De Deen trok stevig door en wist zo de groep der favorieten uit te dunnen tot een vijftiental renners. De meeste toppers hadden de schifting overleefd en stortten zich vol overgave in de afdaling van de Pedrinate. In deze afzink wisten Tom Pidcock en Maximilian Schachmann zich even af te scheiden, maar de Brit en Duitser reden niet vol door en werden dan ook weer bijgehaald. Het was vooral wachten op de laatste twee klimmende kilometers naar Novazzano.

Fuglsang had echter andere plannen, trok ten aanval en profiteerde van een moment van onachtzaamheid bij de achtervolgers. De Deense klimmer, inmiddels 37 jaar maar twee weken geleden nog winnaar van de Mercan’Tour Classic, begon met een mooie voorsprong aan het laatste klimmetje richting de streep. Het bleek echter niet genoeg om uit de greep te blijven van zijn concurrenten, aangezien Aleksandr Vlasov met een imponerende tussenversnelling weer naar Fuglsang wist te rijden. Een attente Geraint Thomas ging mee met Vlasov en ook Schachmann en Neilson Powless wisten nog terug te keren.

Vlasov verslaat Powless en Fuglsang

Vlasov, Thomas, Powless, Schachmann en Fuglsang keken vervolgens vooral naar elkaar, maar een achtervolgende groep kwam net te laat en zo kregen we een sprint met vijf voor de overwinning. Schachmann ging de sprint aan, maar werd overvleugeld door Fuglsang en Vlasov. Laatstgenoemde wist de Deen vervolgens uit het wiel te sprinten en bleef in de laatste meters de sterk opkomende Powless voor. Fuglsang werd derde, Thomas vierde en Diego Ulissi maakte de top-5 vol. Schachmann viel nog behoorlijk stil in de laatste meters en kwam slechts als negende over de finish.

Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van Evenepoel. De 22-jarige coureur probeerde de schade nog te beperken, maar moest aan de streep toch meer dan twee minuten toegeven op ritwinnaar Vlasov. Dit is een flinke streep door de rekening van Evenepoel, die voor de start van de ronde nog hoopte mee te doen voor het eindpodium. Voor dagwinnaar Vlasov is deze ritzege dan weer een welkome opsteker richting de Tour de France. Vlasov won dit jaar al de rondes van Valencia en Romandië en beschikt nu over de beste papieren om ook de Ronde van Zwitserland op zijn naam te schrijven.