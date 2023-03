Vlaanderen is grootste koers van het jaar voor Van Aert: “Zal niet ontkennen dat stress toeneemt”

De Ronde van Vlaanderen, daar zijn alle pijlen op gericht voor Wout van Aert. Drie dagen voor de wedstrijd laat de kopman van Jumbo-Visma weten dat het met zijn zelfvertrouwen wel goed zit na de recente uitslagen. “Ik kijk er enorm naar uit en ik tel af naar zondag. Ik zal niet ontkennen dat de stress toeneemt, die is er bij iedereen”, vertelt hij.

“De Ronde van Vlaanderen is voor mij de grootste koers van het jaar”, tekent HLN tijdens een persconferentie op uit de mond van Van Aert. In de E3 Saxo Classic was hij de beste na een driestrijd met Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar, zijn grote concurrenten voor de Ronde.

“Voor mijn vertrouwen was het goed om te winnen in Harelbeke. Van der Poel en Pogačar waren die dag super sterk en wellicht sterker dan ik. Gelukkig kon ik aanklampen. Het was een goede les, dat ik ook kan winnen als ik niet de sterkste ben.”

Ploegspel

Van Aert weet hoe groot het belang is van ploegspel met Jumbo-Visma, waar hij met Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck meerdere sterke renners om zich heen heeft. “Natuurlijk wil ik deze koers ooit zelf winnen”, zegt hij.

“Ik probeer altijd uit te leggen hoe zeer ik deze ploeg daarvoor nodig heb. Als ik zondag de gelukkige mag zijn, zal ik alle ploegmaats bedanken omdat iedereen zich helemaal heeft ingezet. Het is een verhaal van geven en nemen. Dat zal ik ook voor hen doen als het nodig is.”

‘Nog een laatste kleine stap vooruit zetten’

Dat WVA mogelijk nog niet in zijn allerbeste vorm verkeert, voegt hij daaraan toe. “Ik recupereer veel beter, ik voel het aan de manier waarop ik rijd”, vertelt Van Aert over zijn verbeterende vorm de afgelopen weken. “Het zou goed zijn mocht ik in de laatste dagen nog de laatste kleine stap vooruit kunnen zetten.”

