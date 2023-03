Dylan van Baarle mist Ronde van Vlaanderen, Jumbo-Visma bouwt ploeg rond Wout van Aert

Jumbo-Visma moet het in de Ronde van Vlaanderen doen zonder Dylan van Baarle. De Nederlandse kopman is nog niet volledig hersteld van zijn valpartij van vorige week in de E3 Saxo Classic. Dat betekent dat kopman Wout van Aert een belangrijke schaduwkopman moet missen in Vlaanderens Mooiste.

Het gemis van Omloop Het Nieuwsblad-winnaar Van Baarle zal een tik zijn voor het sterke blok van Jumbo-Visma. Vorig jaar wist de Nederlandse klassiekerrenner nog tweede te worden in de Vlaamse Hoogmis.

Aanvankelijk gaf Van Baarle nog aan niet te verwachten dat hij de Ronde van Vlaanderen moest overslaan na zijn val. “Ik had gelijk super veel last van m’n knie, dus ik kon zelf ook niet opstaan. Al met al viel het uiteindelijk redelijk mee. Op zaterdag kon ik alweer twee uurtjes losfietsen. Nu heb ik eigenlijk meer last van mijn schouder dan mijn knie of heup, dus het verspringt een beetje”, zei hij woensdag nog.

Wout van Aert baalt van de afmelding van Van Baarle. “Het is een aderlating voor de ploeg. In de lange klassiekers heeft hij al bewezen dat hij een meerwaarde is. Het is aan ons om dit nu goed op te vangen”, vertelde hij op een persconferentie van de ploeg.

Sterke groep rond Van Aert

De belangrijkste pionnen rond Van Aert gaan Christophe Laporte en Tiesj Benoot zijn. Laporte wist afgelopen week Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen te winnen, terwijl Benoot dit voorjaar al Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam schreef.

Ook Nathan Van Hooydonck heeft laten zien een belangrijke rol te kunnen spelen in de finale van grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen. Het zevental van Jumbo-Visma wordt gecompleteerd door Tosh Van der Sande, Edoardo Affini en Tim van Dijke. Laatstgenoemde is de vervanger van Van Baarle en debuteert in de Ronde.

