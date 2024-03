maandag 4 maart 2024 om 13:10

Visma | Lease a Bike over opvallende tijdrithelm: “Nieuwe manier van denken over aerohelmen”

De renners van Visma | Lease a Bike hebben een nieuwe tijdrithelm tot hun beschikking: de Aerohead 2.0 van Giro. In de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico koersen ze voor het eerst met het opvallende, futuristisch ogende model. “We kijken er echt naar uit om ermee te rijden”, zegt ‘Head of Rider Apparel’ Paul Martens.

“Het was een lange weg”, vervolgt Martens. “Aan de samenwerking met Giro zaten geen grenzen. We zijn heel blij om vandaag de Aerohead 2.0 te laten zien.”

Wat maakt de helm zo bijzonder? “Je ziet aan het uiterlijk al dat het totaal verschilt van andere helmen. Het is een nieuwe manier van denken over aerohelmen. We denken dat we een grote verbetering hebben gevonden in ons hele tijdritsysteem. Hopelijk kunnen we dat vandaag al laten zien.”

De helm is zowel snel als veilig, stelt Martens. “Het is altijd belangrijk voor een helm om veilig te zijn, maar het is ook onderdeel van een systeem met de renners en de uitrusting. We gaan het zien!”