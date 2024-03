Visma | Lease a Bike verschijnt met wel heel opvallende tijdrithelm in Tirreno-Adriatico

Materiaalzone Ongeacht hun prestaties, zullen de renners van Visma | Lease a Bike vandaag zeker opvallen in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. Ze rijden namelijk met een gloednieuwe tijdrithelm van Giro. En die valt nogal op.

De eerste tijdritten van het jaar reden ze bij Visma | Lease a Bike nog met de Aerohead MIPS-tijdrithelm van Giro. Nu starten ze voor het eerst met het nieuwe, futuristisch ogende model: de Aerohead 2.0. “We kijken er naar uit om ons gloednieuwe, innovatieve Giro-helmen voor de eerste keer te gebruiken”, klinkt het.

Met Jonas Vingegaard heeft Visma | Lease a Bike de topfavoriet voor de eindzege in huis voor Tirreno-Adriatico. De Deen start al om 12.37 uur. Hij is daarmee een van de eerste starters van de dag.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico

Recon time. 👀

Excited to use our brand new innovative Giro helmets for the first time. 🚀 pic.twitter.com/B7uj77Iwq9

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 4, 2024