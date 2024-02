maandag 12 februari 2024 om 19:09

Visma | Lease a Bike ontbreekt ook dit jaar in Brabantse Pijl, TDT-Unibet wel van de partij

Zoek ook dit jaar niet naar de mannen van Visma | Lease a Bike in de Brabantse Pijl. De Nederlandse formatie ontbreekt, net als in de edities van 2022 en 2023, op de definitieve startlijst. De organisatie van de midweekse klassieker (1.Pro) zal op woensdag 10 april wel elf andere WorldTeams verwelkomen.

Het gaat om Alpecin-Deceuninck, Arkéa-B&B Hotels, Bahrain Victorious, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, EF Education-EasyPost, Intermarché-Wanty, Soudal Quick-Step, dsm-firmenich PostNL, Jayco AlUla en UAE Emirates.

Verder zullen er ook elf teams met een ProTeam-licentie aan de start verschijnen van de Brabantse Pijl, met Bingoal WB, Caja Rural-Seguros RGA, Israel-Premier Tech, Lotto Dstny, Q36.5, Team Flanders-Baloise, Team Novo Nordisk, TotalEnergies, Tudor, Uno-X Mobility en – last but not least – TDT-Unibet. Die laatste ploeg zal er zijn debuut maken.

Op woensdag 10 april zullen niet alleen de mannelijke wielrenners in actie komen voor de Brabantse Pijl, ook de vrouwen hebben sinds 2016 hun eigen wedstrijd. Met dertien WorldTeams en elf continentale ploegen, heeft organisator Flanders Classic weinig reden tot klagen. Visma | Lease a Bike schittert ook in de vrouwenkoers door afwezigheid, maar topteams als SD Worx-Protime en Lidl-Trek geven wel acte de présence.

Vorig jaar werd de Brabantse Pijl voor vrouwen gewonnen door Silvia Persico. De Italiaanse rekende in een sprint af met Demi Vollering en Liane Lippert. Bij de mannen was er succes voor Dorian Godon. De Fransman versloeg in een sprint-à-deux zijn vluchtmakker Ben Healy. Benoît Cosnefroy mocht ook mee het podium op. De Brabantse Pijl wordt steevast enkele dagen voor de Amstel Gold Race verreden.