Youri IJnsen • donderdag 1 februari 2024 om 12:58

Bas Tietema over ‘showcase’ Amstel Gold Race: “Wij kunnen daar een mooie finale rijden”

Interview Het is TDT-Unibet gelukt om het hoofddoel van 2024 af te vinken nog voor er een koers gereden is. Het nieuwe Nederlandse ProTeam stelde zichzelf voor dit seizoen ten doel om een wildcard voor een WorldTour-wedstrijd te bemachtigen. Donderdag kregen ze die voor de Amstel Gold Race. “Dat is voor ons een showcase om te laten zien dat we er een groot feest van kunnen maken”, vertelt oprichter en ploegleider Bas Tietema aan WielerFlits.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

De ploeg kreeg het goede nieuws zo’n drie weken geleden te horen. “In het verleden hebben we met Tour de Tietema natuurlijk al twee keer de toertocht gereden en daar video’s van gemaakt. Het contact met de organisatie was er dus al langer. Ik denk ook oprecht dat we een heel mooie finale kunnen rijden met de renners die we hebben. Wij hebben de keuze gemaakt om met veel talenten te werken, die in de toekomst prestaties kunnen leveren. Als je de reacties op onze selectie leest, zie je veel nog vraagtekens, ook dat er een grote naam ontbreekt. Maar ik denk dat we die absoluut hebben. Ik vind daarom ook dat we sportief gezien er zeker bij horen in de Amstel.”

Voor het project TDT-Unibet betekent een deelname aan de Amstel Gold Race heel veel, volgens Tietema. “Het doel voor dit jaar was echt om een WorldTour-koers te rijden. In 2026 willen we naar de Tour de France. De hele verhaallijn gaat daar naartoe en een onderdeel daarvan was een WorldTour-koers rijden in 2024. Dat is dit jaar het hoogtepunt, waar we met de hele organisatie – sporttechnisch en media – naartoe werken en er ook een documentaire van maken. We willen daarom ook met het allersterkste team naar de Amstel. Voor ons project is het een heel belangrijke stap. Mensen die ons nog niet weten te vinden, maken nu op het allerhoogste niveau kennis met ons.”

Voorselectie

Tietema en co willen er een mooie finale van maken om zo de harten van internationale wielerfans ook te veroveren én om te laten zien dat ze sportief hun plaats verdienen. “We hebben al een voorselectie gemaakt voor de wedstrijd, maar ik ga nog niet zeggen wie daar inzitten. Dat weten de renners zelf ook niet, want het moet geen wedstrijd zijn om in de Amstel-selectie te komen. Het is een heel mooi doel, maar er zijn meer wedstrijden dit jaar. Maar ik denk dat de meeste mensen wel redelijk ver komen. Streep de sprinters en pure klimmers – die een dag later starten in Tour of the Alps- weg, dan kom je op een middensegment uit dat goed de heuvels aankan.”

Een paar renners zijn desondanks al zeker voor de enige Nederlandse WorldTour-klassieker. “Natuurlijk hebben we een bepaald idee wie daar gaan rijden, omdat je jezelf er ook op moet voorbereiden. Een week eerder rijden we ook de Volta Limburg Classic. Niet iedereen binnen ons team heeft veel koersen in Limburg gereden. Volta is daarom een soort van testcase voor de jongens waarvan we nog niet helemaal zeker weten of ze de Amstel al aankunnen. We willen ontdekken hoe we Volta echt in onze handen kunnen nemen. Op basis daarvan maken we de laatste keuzes voor de Amstel.”

Ingewikkeld en uitdagend wildcard-systeem

Het blijft voor TDT-Unibet dit voorjaar voorlopig wel bij één WorldTour-koers. Flanders Classics besloot er voor hun voorjaarswedstrijden er geen te geven, net als de ASO. “Ik snap die lastige beslissingen best goed. Al ben ik wel van mening dat hoe wij zijn ingericht, wij naar de toekomst toe wel een nieuwe manier hebben om wielrennen op de kaart te zetten. Met het media-aspect erbij. Ik geloof daar heel erg in, maar dat betekent niet dat iedereen in de wielerwereld dat doet. Daarom zijn we superblij met de Amstel Gold Race. Dat is voor ons een showcase om te laten zien dat we er een groot feest van kunnen maken. Mensen die op de wedstrijd afkomen, puur om ons aan te moedigen. Dat we met een documentaire een fantastisch verhaal kunnen neerzetten.”

Volgens Tietema kan zijn team waarde toevoegen aan evenementen van organisatoren, zeker ook sportief. “Je ziet vaak dat de nationaliteit van een ploeg heel veel meespeelt bij het uitdelen van wildcards. Wildcards zijn sowieso een bijzonder fenomeen. Dat komt omdat de spelregels aan de voorkant niet duidelijk zijn. Het gaat niet op basis van performance, dat je bij de beste zo veel ploegen moet zitten. Wij hebben dit jaar immers nog geen koers gereden. Wildcards zijn dus niet gebaseerd op relevante prestaties. Terwijl ze voor het hele voorjaar en bijna alle grote rondes al uitgedeeld zijn. We hopen daarom nu in het najaar op bijvoorbeeld de Renewi Tour.”

Lastige puzzel

Eerder deze week maakte TDT-Unibet haar eerste wedstrijden van het seizoen bekend. Opnieuw was er wat kritiek van wielervolgers, want die vonden het een mager programma. “Het is gewoon een hele puzzel”, legt Tietema uit. “Mensen denken dat als je een wedstrijd wil rijden, je jezelf aanmeldt en dat dit het dan is. Maar het hele veld is zó versnipperd. Julia Soek heeft de kalender moeten maken. Maar elke koers heeft een eigen portal. Sommigen doen het zelf, anderen gaan via een bureau. Het is een soort doolhof. Datzelfde geldt voor de wildcards, omdat er niet één soort programmaboek is waaraan je moet voldoen en hoe je jezelf moet aanmelden.”

TDT-UNIBET 2024

