vrijdag 22 maart 2024 om 12:27

Visma | Lease a Bike hoopt nog op Christophe Laporte in Ronde van Vlaanderen

Video Visma | Lease a Bike blijft de hoop houden dat het Christophe Laporte kan inzetten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Europees kampioen werd ziek in Milaan-Sanremo en mist daardoor vandaag al E3 Saxo Bank Classic.

Iedere dag bekijkt de Nederlandse ploeg momenteel de situatie rond het Franse renner die op papier achter Wout van Aert de tweede kopman van het team voor de Vlaamse koersen was. “Op de ochtend voor Milaan – Sanremo kon hij wat minder goed eten dan normaal”, geeft ploegleider Arthur van Dongen aan. “Tijdens de koers heeft hij aangegeven dat hij last van buikpijn had en zich niet goed voelde. ’s Avonds had hij last van koorts en diarree. Hij is dus in Italië ziek geworden en daarvan is hij nog niet hersteld. Doodzonde want hij was in topvorm naar de Primavera gereisd.”

Hoop op Dwars door Vlaanderen

Op het ogenblik heeft Laporte geen koorts meer. Er wordt nu van dag tot dag bekeken of Laporte nog kan aanhaken bij de ploeg. Van Dongen: “Christophe is nu thuis in Frankrijk. Wij hopen dat hij de komende week weer kan aanhaken in de klassieke ploeg. Over zijn deelname aan Gent-Wevelgem wordt vandaag een beslissing genomen. Wellicht dat dit nog ietwat te vroeg is. Hijzelf en wij hopen dat hij woensdag in Dwars door Vlaanderen weer inzetbaar is. Niet ziek zijn is één, maar hij moet zich ook nog goed kunnen voorbereiden op de komende afspraken.”

Van Dongen noemt de afwezigheid van Laporte in Harelbeke al een flinke aderlating voor Visma | Lease a Bike. “Zonder Christophe hebben we een kaart minder om te spelen. Zeker ook omdat hij aan de finish nog snel is. Vorig jaar heeft hij Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen gewonnen. Dat tekent dat hij koers ook kan afmaken. Al blijft de ploeg in de breedte sterk genoeg om als blok goed voor de dag te komen. We hopen dat hij op tijd is hersteld voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

