zaterdag 23 maart 2024 om 11:52

Hoe een reeks van tegenslagen Visma | Lease a Bike teisterde tijdens de E3 Saxo Classic

De E3 Saxo Classic liep net even anders dan de geel-zwarten van Visma | Lease a Bike hadden gehoopt. Waar de grote concurrent Mathieu van der Poel de winst greep, maakte meer dan de helft van de Nederlandse formatie tijdens de klassiekers kennis met het wegdek. Het was een dag vol pech, ongeluk en misère, maar toch was de ploeg derde en vijfde in de einduitslag.

De koers was nog amper begonnen of de eerste van een reeks aan tegenslagen kreeg Visma | Lease a Bike te verduren. Tien kilometer na de start waren bij een valpartij op een rotonde in Waregem twee renners van de ploeg betrokken. Dylan van Baarle knalde tegen het asfalt, maar kon zijn weg nog wel vervolgen. Een zere heup was het resultaat. De Noor Per Strand Hagenes kwam ook niet ongeschonden uit de strijd. Een gebroken neus zorgde ervoor dat de vervanger van Christophe Laporte na tien kilometer uit koers was.

Van een fijn begin kon de ploeg dus niet spreken. De tegenslagen bleven zich echter opstapelen, wanneer Dylan van Baarle al voor de derde keer die dag van fiets moet wisselen, ditmaal vanwege een lekke band. Inmiddels naderen we de beslissende Taaienberg, maar de combinatie van valpartijen en fietswissels speelt de hardrijder parten. Ook hij zit niet meer van voren.

We houden Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot en Jan Tratnik over. Edoardo Affini is inmiddels ook al afgestapt. De Sloveen verzet flink wat werk en houdt zijn kopmannen goed uit de wind, maar na verloop van tijd is bij hem ook het vat leeg. Van vier naar drie. Voorlopig waren slecht twee van de in totaal zeven starters van Visma | Lease a Bike tegen de grond gegaan, maar het duurde niet lang voordat nummer drie zich hierbij voegde.

Tiesj Benoot belandde op zo’n zestig kilometer van de meet in een betonnen gracht naast de weg. De Zwitser Hirschi vergezelde hem in deze val. Over en uit voor de ervaren Belg, die het duo Jorgenson en Van Aert niet meer kon ondersteunen. Lange tijd lijken deze twee mannen goed mee te kunnen in de koers, totdat het noodlot toeslaat op de Paterberg. Kopman Wout van Aert blijft steken in het gootje en valt. Juist op dat moment trekt Mathieu van der Poel door. Het zou de beslissende zet blijken.

Wout van Aert kwam na een flinke inspanning nog wel dichtbij, maar moest uiteindelijk zijn meerder erkennen in de wereldkampioe, die met een riante voorsprong solo over de meet kwam. Het resultaat voor Visma | Lease a Bike was een derde en vijfde plek. Toch bleef de misère niet beperkt tot tijdens de koers. Na valpartijen van vier renners van de ploeg maakte Matteo Jorgenson na de finish nog een schuiver. Krists Neilands (Israel-Premier Tech) maakte een onverwachte bocht, waardoor de Amerikaan vijftig meter van de bus viel.

De einstand voor Visma | Lease a Bike was vijf gevallen renners en drie DNF’s. Daartegenover staat de podiumplek van Wout van Aert en de notering in de top-5 van Matteo Jorgenson. Pech, pech en nog eens pech voor de Nederlandse formatie. En dat met de Ronde van Vlaanderen in het vooruitzicht. Al belooft een slechte generale soms vuurwerk.