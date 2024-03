zondag 24 maart 2024 om 10:31

Dit zeiden de favorieten en outsiders voorafgaand aan Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem is – twee dagen na de E3 Saxo Classic – de volgende grote Vlaamse voorjaarskoers. De meeste ogen zijn gericht op Alpecin-Deceuninck, dat met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen de twee topfavorieten in huis heeft. Maar er zijn meer favorieten die hebben vooruitgeblikt op de koers. WielerFlits zet een reeks interessante uitspraken op een rij.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck): “Gent-Wevelgem moet een wedstrijd zijn die me ligt. Er wordt wind voorspeld en ik vind het toch altijd leuker om koers te maken dan zo’n wedstrijd te rijden als vandaag. Ik zat (tijdens de Classic Brugge-De Panne, red.) helemaal achterin bij De Moeren. Als ik daar zondag opnieuw zit, kan ik net zo goed afdraaien. Het wordt zwaar, maar met de vorm waar ik op dit moment inzit, moet ik daar een doel van maken.” (WielerFlits)

Jordi Meeus (BORA-hansgrohe): “Ik voelde me heel goed in de Classic Brugge-De Panne, maar dit is wel een andere koers. De benen en vorm zijn wel goed. Ik mag vandaag voor mijn eigen kans gaan. Ik denk dat je vandaag niet ver genoeg van voren kunt zitten, met de wind. Het is zaak om je eigen koers te rijden en gewoon blijven vechten voor een toppositie.” (WielerFlits)

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty): “Het is altijd speciaal om terug te keren. Ik beleefde hier een van de mooiste ervaringen op de fiets. Het is een prachtige wedstrijd. Ik heb nu een andere conditie dan vorig jaar. Ik voel me nu beter. In de E3 heb ik niet genoeg gegeten en daardoor was ik leeg de laatste tien kilometer. Vandaag is er geen regen en is het makkelijker om goed te eten. De beste sprinters ter wereld staan hier aan de start, maar sprinten na 250 kilometer wint niet altijd de snelste. Philipsen is wel in topvorm, maar ik zal mijn best doen.” (Sporza)

Tim Merlier (Soudal-Quick Step): “Dit is een mooie koers, er heerst hier altijd en leuke sfeer. Het is in principe een klassieker voor mijn type renner. Mathieu (van der Poel, red.) is echter wel een coureur aparte. De vraag is wel hoe hij vandaag zal rijden, dat weten we nog niet. Het is zaak om er zelf nog bij te zitten. In een waaierkoers kan het elk moment gebeuren. Het zal een dagje stress worden. (Sporza)

Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step): Ik hoop de benen te hebben. Ze zijn degelijk, maar nog niet super. Ik hoop vandaag iets beter te zijn dan vrijdag. We zijn professionals genoeg om te weten dat het beter moet, maar het is niet simpel tegen kleppers als Van der Poel en Van Aert. Ik denk dat we hier iets sterker voor de dag gaan komen.” (Sporza)

Arnaud De Lie (Lotto Dstny): “Het is altijd moeilijk als je geen volledige Parijs-Nice in de benen hebt, maar ik ben klaar voor Gent-Wevelgem. Ik ken deze koers erg goed, al heb ik niet de beste voorbereiding achter de rug. Ik koers graag in de waaiers, de sterke mannen komen dan naar voren. Vandaag willen 180 renners echter van voren zitten voor de Moeren. Iedereen zal fris zijn. Het is zaak om in de eerste groep te blijven, maar dat wordt moeilijk met Mathieu van der Poel. Hij was enorm sterk in de E3.” (Sporza)

Jasper Stuyven (Lidl-Trek): “Het gevoel was goed na Milaan-San Remo, maar om dan op podium te eindigen in de E3 geeft extra vertrouwen. Het is zaak om met twee en zelfs Jonathan Milan in finale te geraken. Aan de andere jongens de opdracht om ons in goede positie af te zetten. Bij een sprint is Mads (Pedersen, red.) wel onze man. Het is een voordeel om met meerdere pionnen in finale te zitten, een overwicht is altijd een voordeel.” (Sporza)

Mads Pedsersen (Lidl-Trek): “Ik heb nog nooit goed gepresteerd in de E3 en was dus erg blij met mijn prestatie en hoe ploeg heeft gereden. De vorm is goed, maar de hele ploeg is goed op dreef. Daar ben ik blij mee. Met zoveel kaarten is het belangrijk om ze juist te spelen. We hebben nog geen duidelijk plan. We moeten met veel renners in de finale geraken. Als het uitdraait op een sprint ben ik de man. Het wordt wel heel lastig tegen Mathieu. Hij is duidelijk de beste renner aan de start. Je moet al een heel goede dag hebben om te kunnen volgen. We moeten kijken wat hij van plan is. Hopelijk kunnen we het op een andere manier, in blok, tegen hem opnemen.” (Sporza)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck): “Het is heel leuk om met deze benen rond te rijden maar het is niet dat het bij mij geen pijn doet. Het is wel aangenamer om met zere benen vooraan te rijden in plaats van achteraan. Ik wil zelf ook deze koers winnen, maar er kan ook een situatie ontstaan als in Milaan-San Remo. Maar in eerste instantie zal ik proberen om zelf te winnen.”

“De wind staat vrij gunstig voor een solo, maar er zal al veel gebeuren voor de zone rond de Kemmelberg. Het is een redelijk nerveuze koers. Het is zaak om de hele dag uit de problemen te blijven. Ik voel toch nog wel een beetje de koers van vrijdag (E3, red.) in de benen. Ik hoop er tijdens de wedstrijd door te komen, de E3 was toch wel een slopende koers. Ik kijk er naar uit. Het is een tijdje geleden dat ik Gent-Wevelgem heb gereden. Het is ook best mooi weer, ik heb er zin in.” (Sporza)

Grischa Niermann (ploegleider Visma | Lease a Bike): “Olav (Kooij, red.) ontwikkelt zich heel goed de afgelopen jaren en laat mooie dingen zien. Vorig jaar was hij al erg goed in Gent-Wevelgem. We denken dat hij in deze editie een goede kans maakt, zeker als de wedstrijd uitdraait op een sprint met een grote groep. Maar de torenhoge favoriet zijn we niet.”

Dylan Groenewegen (Jayco AlUla): “Onze ploeg kan het goed kan doen in verschillende scenario’s, dus we kijken ernaar uit om aan de wedstrijd te beginnen en een goed resultaat neer te zetten.”

Mathew Hayman (ploegleider Jayco AlUla): “We hebben Dylan en Luka (Mezgec, red.) terug in de ploeg. Met Michael (Matthews, red.) en Dylan hebben we twee renners die mee kunnen doen voor winst. Ze worden ondersteund door een zeer ervaren groep renners. Het is altijd een speciale koers voor een Australische ploeg vanwege het feit dat we door de Flanders Fields rijden. De geschiedenis van dit gebied, met de start in Ieper onder de Menenpoort.”

Wilfried Peeters (ploegleider Soudal Quick-Step): “We kennen deze koers, we hebben hier veel geweldige momenten beleefd. We hopen dat we op de sleutelmomenten goed zijn en opstaan. Als het op een sprint aankomt, hebben we Tim Merlier die kan vertrouwen op een sterke ploeg. Maar we hebben ook opties als de wedstrijd te zwaar is voor de snelle mannen. Makkelijk zal het niet worden, maar we hebben er vertrouwen in.”

Enrico Poitschke (ploegleider Bahrain Victorious): “Dit is een wedstrijd die Matej (Mohoric, red.) moet liggen. Hij heeft de afgelopen jaren al laten zien dat hij klaar is om voor de zege te strijden in Gent-Wevelgem. De ploeg zal hem daarin volledig steunen. Of Gent-Wevelgem een zware wedstrijd is, hangt af van de weersomstandigheden.”