maandag 8 januari 2024 om 10:19

Julien Vermote naar Visma | Lease a Bike: “Hij heeft een schat aan ervaring”

Julien Vermote rijdt in 2024 voor Visma | Lease a Bike. Eerder bracht WielerFlits al het nieuws dat de Belg in beeld was bij de Nederlandse formatie, nu heeft de ploeg hem ook gepresenteerd. Vermote heeft een contract getekend voor één seizoen.

“Met het vertrek van Lennard moesten wij snel op zoek naar een waardige vervanger en we zijn blij dat we Julien hebben kunnen vastleggen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “Hij heeft een schat aan ervaring en is voor ons direct als helper inzetbaar. Hij is heel erg gemotiveerd en gepassioneerd met zijn vak bezig.”

Vermote zelf is heel blij met de kans die hij krijgt. “Visma | Lease a Bike is een toonaangevende ploeg en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan tijdens het trainingskamp vanaf volgende week met de ploeg.”

Lange staat van dienst

De inmiddels 34-jarige Vermote heeft een lange staat van dienst in het wielrennen. De Vlaming werd in 2011 prof bij Quickstep en bleef daar tot eind 2017 aan boord. Daarna kwam hij uit voor Dimension Data, Cofidis en Alpecin-Deceuninck. In zijn carrière reed de Belg tot op heden drie keer de Giro d’Italia en vier keer de Tour de France. Bij al zijn deelnames haalde hij de finish. Hij begon ook aan achttien monumenten, waarvan hij er elf uitreed.

Toch stond hij het afgelopen seizoen enigszins aan de kant. Bij Alpecin-Deceuninck zat er na 2022 geen contractverlenging in. Het hield de ervaren Vermote niet tegen om te koersen. Hij trainde heel de winter van 2022/2023 door en onderhield vorig seizoen zijn koersritme in Belgische profkermiskoersen. Vermote voelde zich nog te goed om te stoppen en bleef iedere keer opnieuw herhalen dat hij het liefst nog een paar jaar koerst. Die volharding betaalt zich nu uit.