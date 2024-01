Youri IJnsen • zaterdag 6 januari 2024 om 14:49

Julien Vermote in beeld voor laatste plek bij Visma | Lease a Bike

Visma | Lease a Bike is met Julien Vermote in gesprek om de opengevallen plek in de selectie door het stoppen van Lennard Hofstede in te vullen. Meerdere bronnen vertrouwen aan WielerFlits toe dat het Nederlandse WorldTeam al diverse gesprekken met de 34-jarige Belg heeft gevoerd en dat ze dicht bij een akkoord zijn.

Vermote heeft afgelopen seizoen indruk gemaakt op de renners van Jumbo-Visma tijdens het Belgische kampioenschap op de weg in Izegem. Daar kleurde hij mee de (voor)finale. Als vervanger voor Hofstede zoekt het geel-zwarte YellowB-team vooral een renner met ervaring. Verder zou Wout van Aert zich sterk maken voor de eventuele komst van Vermote.

De Vlaming heeft een lange staat van dienst in het wielrennen, maar stond het afgelopen seizoen enigszins aan de kant. Bij Alpecin-Deceuninck zat er geen contractverlenging voor een tweede keer in. Het hield de ervaren Vermote niet tegen om te koersen. Hij trainde heel de winter van 2022/2023 door en zette dat voort in het daaropvolgende wegseizoen.

Als eenling onderhield hij in 2023 zijn ritme in Belgische profkermiskoersen. In een heel aantal daarvan noteerde hij korte resultaten. Vermote voelde zich nog te goed om te stoppen en bleef iedere keer opnieuw herhalen dat hij het liefst nog een paar jaar koerst. Die volhardendheid lijkt zich nu uit te betalen.

De Kortrijkzaan maakte in 2011 zijn profdebuut bij Quick-Step en bleef daar tot eind 2017 aan boord. Hij stapte destijds over naar Dimension Data, waar hij twee jaar verbleef. Daarna verkaste hij voor één seizoen naar Cofidis, maar bij de Fransen werd hij naar eigen zeggen de dupe van het corona-seizoen.

Knecht van MVDP

Hij vond geen nieuwe ploeg, maar bleef trainen. Niet voor niets, zo bleek. In april 2021 kreeg hij alsnog een contract bij Alpecin-Fenix. Een coronabesmetting én toxoplasmose zorgden kort daarna voor een maandenlange afwezigheid, waardoor Vermote uiteindelijk dat seizoen geen enkele koers in het shirt van Alpecin-Fenix kon afwerken. Die ploeg toonde echter clementie.

De broers Christoph en Philip Roodhooft besloten zijn verbintenis tot eind 2021 toch nog met een jaar te verlengen. In 2022 was hij zodoende ploegmaat van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, die de Nederlander dat jaar voor de tweede keer won. Vermote reed een week later ook Parijs-Roubaix, gevolgd door nog veel eendagswedstrijden en vijf kleinere rittenkoersen. Voor 2023 kreeg hij echter geen nieuw contract.

Veel bokjes afvinken

Zijn doorzettingsvermogen om afgelopen jaar te blijven koersen lijkt nu te worden beloond. Door het wegvallen van Hofstede eind december 2023 en de krappe selectie doordat Michel Heßmann op non-actief staat hangende een dopingonderzoek, kwam Visma | Lease a Bike bij Vermote uit. Een rol waarin hij dienstbaar op kop van het peloton gaat rijden zoals Hofstede deed, heeft de Belg jarenlang gedaan voor verschillende ploegen.

Dat het Nederlandse WorldTeam net bij Vermote uitkomt, is ook niet verrassend. Hofstede was niet de duurste renner op de loonlijst en dus moest een eventuele vervanger geen fors prijskaartje om zijn nek hebben hangen. Iemand als Edvald Boasson Hagen was niet bereid om voor een klein contract te gaan rijden; hij gaat naar Decathlon AG2R La Mondiale. Vermote zal de kans om bij de beste ploeg van de wereld te koersen met beide handen aannemen.

In zijn carrière reed de Belg tot op heden drie keer de Giro d’Italia en vier keer de Tour de France, die hij allen uitreed. Hij begon ook aan achttien monumenten, waarvan hij er elf uitreed. Voor een knecht is hij met andere woorden betrouwbaar, ervaren, belastbaar en spreekt hij dezelfde taal als het merendeel van de ploeg. Hij voldoet met andere woorden aan veel kwaliteiten die Visma | Lease a Bike zoekt in een vervanger voor Hofstede.