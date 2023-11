vrijdag 24 november 2023 om 09:39

Visma en Lease a Bike voor onbepaalde tijd naamsponsors van Jumbo-Visma

Visma en Lease a Bike zijn vanaf 1 januari 2024 de twee naamsponsors van de wielerploeg die we kennen als Jumbo-Visma. Dat nieuws kon WielerFlits in oktober al bekendmaken. De Nederlandse formatie heeft nu laten weten dat beide bedrijven een contract hebben getekend als titelsponsor voor onbepaalde tijd. De ploeg zal vanaf 2024 officieel Team Visma | Lease a Bike heten.

Het Noorse softwarebedrijf Visma is al sinds 2019 co-sponsor van het team van directeur Richard Plugge, en volgt het gestopte Jumbo Supermarkten op als hoofdsponsor. De andere naamsponsor is Lease a Bike, dat onderdeel is van het Nederlandse Pon en zich richt op de voordelen van de zakelijke fietslease voor werkgevers. Pon verwacht dat het zakelijk leasen van fietsen de komende jaren een enorme groeimarkt wordt.

“Twee sterke internationale bedrijven waarmee we al geruime tijd een uitstekende relatie hebben”, reageert algemeen directeur Plugge. “Die samenwerking heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en daardoor kunnen we nu opnieuw een grote stap voorwaarts maken. Dankzij Visma en Lease a Bike beschikt het team over de middelen om zich verder te ontwikkelen en verbeteren.”

Bij Visma is men blij dat de ‘langdurige en succesvolle samenwerking’ voortgezet wordt, zegt CEO Merete Hverven. “De renners van de ploeg hebben de toppen van hun kunnen bereikt door ongekend veel inzet en toewijding te tonen en door goed samen te werken. Waarden die ook passen bij Visma en waarmee we graag geassocieerd worden. Als een van Europa’s meest toonaangevende softwarebedrijven zullen we het team blijven voorzien van oplossingen die hen helpen om hun sportieve en zakelijke prestaties te verbeteren”, klinkt het.

Namens Lease a Bike reageert Ward Matser (managing director) op de sponsordeal. “We willen mensen aanmoedigen om gezonder en duurzamer te leven en zien Team Visma | Lease a Bike als een manier om hieraan bij te dragen”, zegt hij. “We zijn al succesvol in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk en we breiden uit naar andere landen in Europa en naar de VS. We geloven in innovatie, het ontwikkelen van talent en het elke dag een beetje beter doen. Deze visie delen we met het team.”

Op donderdag 21 december is de teampresentatie van Visma | Lease a Bike voor het seizoen 2024.