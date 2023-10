Raymond Kerckhoffs • maandag 2 oktober 2023 om 13:55

Visma bevestigt lange termijnperspectief met wielerploeg Richard Plugge

Interview Visma wordt genoemd als de nieuwe hoofdsponsor van de waarschijnlijke fusieploeg van Richard Plugge en Patrick Lefevere. De Europese softwaregroep met de basis in Noorwegen is al sinds 2019 tweede sponsor van de Jumbo-Visma schaats- en wielerploegen. WielerFlits benaderde het bedrijf om terug te kijken op de afgelopen jaren en over hun positie in een mogelijke fusieploeg tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step.

Dat Visma graag verder wil met de sponsoring van de succesvolle wielerploeg laat Anne-Grethe Thomle Karlsen, directeur content en sponsoring van de Visma Groep, tussen de regels door weten. “Wat betreft de toekomst zijn we dit sponsorschap in 2019 aangegaan met een langetermijnperspectief. Zolang beide partijen gemeenschappelijke waarde zien in deze samenwerking, zal dat niet veranderen.”

Al wil zij op de geruchten over een mogelijke fusie met Soudal Quick-Step geen commentaar geven. “Wij hebben het beleid om geen commentaar te geven op geruchten of speculaties. Wanneer de tijd rijp is, zullen we natuurlijk alle relevante informatie en nieuws delen.”

Visma sloot zich vanaf 2019 aan bij de wielerploeg. Vanaf dat moment begonnen de grote successen. Hoe kijken jullie terug op die eerste vijf jaar?

“Onze eerste vijf jaar als sponsor van Team Jumbo-Visma zijn een groot succes geweest, met fantastische sportieve resultaten, aanzienlijk toegenomen naamsbekendheid voor Visma en positieve effecten voor onze employer branding. Het is ook geweldig om te zien hoe we het team hebben geholpen om met onze software hun bedrijfsprocessen te verbeteren.

Voor onze bedrijven en medewerkers hebben we veel initiatieven gezien als het gaat om activiteiten zowel intern als extern, en we zien dat onze medewerkers echt trots zijn op het sponsorschap. We krijgen zelfs sollicitanten vanwege de sponsoring.”

Waarom past wielrennen bij jullie bedrijf?

“Visma heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld van een voornamelijk Scandinavisch naar een pan-Europees bedrijf. Het is voor ons belangrijk om een sponsorschap te hebben waar al onze 14.500 medewerkers in 27 landen zich in kunnen vinden. Wielrennen is een populaire sport met een internationale impact.

We zijn het sponsorschap aangegaan als onderdeel van onze Europese expansie, met als doel in heel Europa naamsbekendheid op te bouwen als toonaangevend bedrijf voor zakelijke cloudsoftware – zowel bij klanten, potentiële werknemers als bij bedrijven die uiteindelijk door Visma zouden kunnen worden overgenomen.”

Wat hebben jullie als bedrijf bereikt met de sponsoring van Jumbo-Visma?

“Er zijn veel manieren om het effect van de sponsoring te meten, en we zien in alle metingen dat de bekendheid van Visma is toegenomen. We zien ook een grote toename in het verkeer op onze websites en blogartikelen tijdens bijvoorbeeld de Tour de France, met bijna 20x het normale webverkeer.

We zien ook dat onze medewerkers trots zijn om voor een sterk merk te werken dat de beste wielerploeg ter wereld sponsort. Het geeft ons ook de kans om onze medewerkers op nieuwe manieren te activeren en te betrekken.”

Wat is voor jullie het hoogtepunt in die vijf jaar?

“Met zoveel indrukwekkende prestaties, waaronder verschillende overwinningen in de grote rondes, is het moeilijk om de hoogtepunten eruit te pikken. Maar twee jaar achter elkaar de Tour de France winnen, dit jaar bekroond door de trilogie in Giro, Tour en Vuelta, was ongelooflijk. Voor onze Deense collega’s waren de hoogtepunten zeker het bezoek van Jonas Vingegaard aan ons Deense kantoor na zijn Tour de France-overwinningen.

Als technologiebedrijf zijn we ook erg trots op hoe we met onze AI-oplossing het team hebben geholpen om te beslissen wat, wanneer en hoeveel voeding elke renner elke dag tijdens een wedstrijd moet eten. Ze begonnen met een nauwkeurigheid van 52% bij het voorspellen van de voeding.

Na het implementeren van onze AI-oplossing bereikten ze 82%. Dit was een enorme overwinning voor het team – het gebruik van gegevensinzichten om giswerk te elimineren en de prestaties van de renners te verbeteren. En op deze manier helpen we het team om optimaal te presteren.”

De Noorse bijdrage qua renners in de ploeg is minimaal. Is een grotere Noorse identiteit belangrijk?

“Als het gaat om het sportieve verhaal dan bemoeien we ons als sponsor niet met het opstellen of aantrekken van renners. We vertrouwen erop dat Richard Plugge en zijn mensen de beste renners voor de ploeg vinden. Het is net als een bedrijf. Zij zijn de experts en weten welke renners het beste zijn om de doelen van de ploeg te bereiken. Ook al staat het hoofdkantoor van Visma in Noorwegen, wij zijn een internationaal bedrijf met vestigingen in 27 landen. We zijn echter erg blij om te zien dat er verschillende Noorse renners in het opleidingsteam zitten.”

Op de vraag of Visma de ambitie koestert om het hoofdsponsorschap van de ploeg te dragen, wilde Anne-Grethe Thomle Karlsen niet reageren. Evenmin ging ze in op de vraag of een samenwerking met een kandidaatsponsor als NEOM uit Saoedi-Arabië bespreekbaar was.