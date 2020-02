Vinokourov: “Ferrari-beschuldigingen slaan nergens op” dinsdag 4 februari 2020 om 15:06

Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko en Astana zijn al enkele dagen in het nieuws vanwege het geruchtmakende rapport van anti-dopingorganisatie CADF. In het rapport staat dat beide renners contact hebben met de geschorste dopingdokter Michele Ferrari. “Het zijn echt absurde geruchten”, is de duidelijke mening van teammanager Alexander Vinokourov.

Vinokourov heeft zelf een verleden met Ferrari, aangezien hij als renner klant was van de omstreden Italiaan, die voor het leven is geschorst vanwege bewezen dopingpraktijken. Volgens het CADF is er echter informatie waarin staat dat de Italiaanse sportarts nog altijd betrokken is bij het verstrekken van doping aan Astana-renners.

In het rapport van antidopingbureau CADF staat de volgende passage: “Informatie van CADF geeft aan dat Astana-renner Jakob Fuglsang behoort tot het dopingprogramma van Michele Ferrari. Ook ploeggenoot Alexey Lutsenko was aanwezig bij minstens één ontmoeting tussen de twee in Nice of Monaco.”

Vinokourov verwijst de verhalen echter naar het rijk der fabelen. “Het slaat nergens op”, zo vertelt hij in gesprek met L’Equipe. “Het is allemaal gebaseerd op absurde geruchten. We zijn niet gecontacteerd door het CADF en we zijn natuurlijk bereid om samen te werken in de hoop om de waarheid te achterhalen”, aldus de Kazach.

“Fuglsang en Lutsenko deden niet eens mee aan de Ronde van Catalonië”

Volgens het rapport heeft Ferrari meermaals een bezoek gebracht aan de ploeg, onder meer tijdens de Ronde van Catalonië 2019. “Maar je gelooft toch niet dat Michele Ferrari ongemerkt de Ronde van Catalonië kan bezoeken? Hij zou door iedereen herkend worden. We slapen allemaal in hetzelfde hotel”, zo vertelt Vinokourov.

“En waarom zou hij naar een wedstrijd komen, als de betreffende renners niet eens aan de start staan?”, vraagt de Olympisch kampioen van Londen zich af. Fuglsang liet maandag weten nog nooit met Ferrari te hebben gesproken, terwijl Lutsenko eveneens ontkent iets te maken te hebben gehad met de Italiaan. “Ik heb hem nog nooit ontmoet”, aldus de Kazachse kampioen.

