Fuglsang, Lutsenko en Astana in verband gebracht met dopingarts Ferrari zondag 2 februari 2020 om 20:56

Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko worden in verband gebracht met de geschorste dopingdokter Michele Ferrari. Dat melden Deense en Noorse media op basis van een geheim rapport van anti-dopingorganisatie CADF. In dat rapport staat dat Ferrari, ondanks zijn levenslange schorsing, nog actief contact heeft met renners.

In het rapport staat het volgende: “Informatie van CADF geeft aan dat Astana-renner Jakob Fuglsang behoort tot het dopingprogramma van Michele Ferrari. Ook ploeggenoot Alexey Lutsenko was aanwezig bij minstens één ontmoeting tussen de twee in Nice of Monaco.”

Bezoek tijdens Ronde van Catalonië 2019

Vanwege zijn levenslange schorsing is de hulp inroepen van Ferrari verboden, op straffe van een schorsing van minstens twee jaar. Volgens het CADF (dat namens de UCI alle dopingtests uitvoert, maar in 2021 vervangen wordt door ITA) is er informatie voor handen waarin staat dat de Italiaanse sportarts betrokken is bij het verstrekken van doping aan Astana-renners. Hij zou meermaals een bezoek hebben gebracht, onder meer tijdens de Ronde van Catalonië 2019. De uitvalsbasis van Ferrari zou het Zwitserse Lugano zijn.

Insiders bevestigen ontmoeting Fuglsang en Ferrari

Politiken, DR en VG hebben – los van het onderzoek van het CADF – twaalf insiders gesproken die bevestigen dat Fuglsang gezien is met Ferrari tijdens een training. De getuigenis zou zijn gekomen van een specifieke ‘toprenner’, die vooralsnog weigert naar buiten te treden.

Verder is bekend dat Alexander Vinokourov, de huidige ploegbaas van Astana, in het verleden klant was van Ferrari. Dat zou de link tussen zijn renners en Ferrari versterken. In 2014 werden veel Astana-coureurs in het Padova-rapport gelinkt aan de sportarts. Met dat rapport gebeurde uiteindelijk niets, maar volgens het rapport van CADF zou het gaan om tien Astana-renners.

Astana wil niet reageren

Astana, Fuglsang en Lutsenko zijn geconfronteerd met het rapport. De Kazachstaanse ploeg en de kopmannen willen ‘niet reageren op een rapport dat gebaseerd is op aanwijzingen en geruchten’. Ook dokter Ferrari heeft niet gereageerd, evenals zijn zoon en zakenpartner Stefano Ferrari.