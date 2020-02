Jakob Fuglsang reageert voor het eerst op geheim dopingrapport maandag 3 februari 2020 om 19:58

Jakob Fuglsang heeft zich voor het eerst uitgelaten over het verhaal dat hem linkt aan dopingdokter Michele Ferrari. De Deense kopman van Astana ontkent dat hij de Italiaanse arts ooit ontmoet heeft. Dat laat hij weten aan BT.dk.

“Ik ontken dat ik dokter Ferrari ontmoet heb”, aldus Fuglsang. “Ik ben niet op de hoogte van de aanwezigheid van een rapport en kan bevestigen dat er geen zaak tegen mij is geopend door een bevoegde anti-dopingautoriteit.”

Deense en Noorse media brachten zondagavond het nieuws naar buiten dat Fuglsang, zijn ploeggenoot Alexey Lutsenko en meerdere renners van Astana klant zouden zijn van dokter Ferrari. Dat zou blijken uit een geheim rapport van anti-dopingorganisatie CADF. Astana en Ferrari hebben eerder vandaag stellig ontkend met elkaar samen te werken.

Fuglsang vreest voor de gevolgen van het naar buiten brengen van dit nieuws. “Ik maak me zorgen over de geruchten die zich op deze manier in de media verspreiden”, aldus de Deen, die volgens informatie uit het rapport meermaals gespot zou zijn samen met dokter Ferrari.