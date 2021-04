Vini Zabù koerst voorlopig niet na dopinggeval De Bonis

Vini Zabù heeft zichzelf geschorst na de positieve dopingtest van Matteo De Bonis. Zolang er een intern onderzoek loopt na het dopinggeval, blijft de Italiaanse ploeg aan de kant. Onderwijl hoopt het team zijn wildcard voor de Giro d’Italia te redden.

Als de contraexpertise de positieve dopingtest van De Bonis bevestigt of als de Italiaanse renner schuld bekent, riskeert Vini Zabù volgens de antidopingreglementen een schorsing van vijftien tot 45 dagen. Voor de ploeg is dit dan het tweede dopinggeval binnen twaalf maanden, nadat Matteo Spreafico in oktober positief testte op ostarine tijdens de Giro. De periode van zelfschorsing telt mogelijk mee als de UCI Vini Zabù uiteindelijk besluit te schorsen.

Omdat dopinggebruik een misdaad is in Italië, deed de politie al verschillende huiszoekingen bij leden van de ploeg. Al genoemd zijn de namen van ploegmanager Angelo Citracca, ploegleider Luca Scinto en De Bonis. Citracca vertelde aan Cyclingnews dat niets illegaals was aangetroffen tijdens de huiszoekingen en dat de ploeg haar volledige medewerking heeft toegezegd aan de politie en de UCI.

“We hebben besloten niet te koersen zolang het onderzoek loopt. Dat lijkt het juiste om te doen. We hebben de UCI gevraagd om onze kant van de zaken aan te horen. We weten nog niet exact wanneer en hoe het disciplinaire proces gaat lopen”, vertelde Citracca. De ploeg zou de komende tijd een hele rits Italiaanse voorjaarswedstrijden rijden. Ook had het team uitnodigingen op zak voor de Scheldeprijs, de Ronde van Turkije en de Tour of the Alps.

Giro d’Italia

De Giro d’Italia begint op 8 mei in Turijn en Citracca beseft dat de ploeg een strijd tegen de klok voert om aan de start te staan. “Er bestaat een risico dat we niet rijden, wie weet wat er gebeurt. Het gebeurt allemaal zo snel dat we nog niet eens aan de Giro hebben gedacht. We proberen te begrijpen wat er zich heeft voorgedaan. We hebben inmiddels al wat duidelijkheid en dat hebben we aan de politie en de UCI overgedragen.”

Volgens Citracca is aangetoond dat de rest van zijn ploeg niet bij de positieve epotest van De Bonis betrokken was. “We zijn hier niet bij betrokken. Ons interne onderzoek werkt. We hebben niets met doping te maken en met wat er is gebeurd. Dat hebben we laten zien. De betrokken renner heeft toegegeven dat hij bepaalde dingen met andere mensen heeft gedaan en hij heeft gezegd dat hij het niet heeft doorgegeven aan anderen.”

Intussen laat de concurrentie al voorzichtig haar oog vallen op de wildcard van Vini Zabù voor de Giro. Arkéa-Samsic was eerder al in de race voor een startbewijs en kopman Nairo Quintana wil dit jaar graag aan de ronde meedoen. “We wachten momenteel op meer informatie. De ploeg is zeker geïnteresseerd in een wildcard en dan is er een kans dat ik aan de start sta. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat ik me baseer op de laatste geruchten”, aldus Quintana.