Arkéa-Samsic en kopman Nairo Quintana denken weer aan Giro d’Italia

Arkéa-Samsic, de ploeg van Nairo Quintana, greep eerder dit jaar naast een wildcard voor de Giro d’Italia. De tickets gingen naar Bardiani CSF Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù, maar die laatste ploeg riskeert een collectieve schorsing na twee positieve dopingtests binnen twaalf maanden.

De UCI kan Vini Zabù een schorsing opleggen van 15 tot 45 dagen, na de dopingovertredingen van Matteo Spreafico (15 en 16 oktober 2020) en Matteo De Bonis (16 februari 2021). Bij een maximale schorsing mist de ploeg de Giro d’Italia en dat betekent dat er een wildcard vrijkomt voor een ProTeam.

Arkéa-Samsic was eerder al in de race voor de Ronde van Italië en kopman Nairo Quintana wil dit jaar graag deelnemen aan de eerste grote ronde van het seizoen. “We wachten momenteel op meer informatie”, zo laat de Colombiaanse klimmer weten in gesprek met Ciclismo En Grande.

Backup

“De ploeg is zeker geïnteresseerd in een wildcard en dan is er een mogelijkheid dat ik aan de start zal staan. Het is echter wel belangrijk om te benadrukken dat ik me baseer op de laatste geruchten.” Mocht er een wildcard vrijkomen, dan zal Arkéa-Samsic wel moeten opboksen tegen Androni Giocattoli-Sidermec en Gazprom-RusVelo.

De Italiaanse formatie van manager Gianni Savio pakte in de afgelopen editie nog twee nevenklassementen. Simon Pellaud werd gehuldigd als winnaar van het tussensprintklassement, terwijl zijn ploeggenoot Mattia Bais de Fuga Bianchi voor de beste vluchter won. Gazprom-RusVelo heeft ook meerdere Italianen in loondienst.