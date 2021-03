Matteo De Bonis voorlopig geschorst door Vini Zabù, politie doet huiszoekingen

In navolging van de positieve dopingtest van Matteo De Bonis, heeft het management van Vini Zabù de Italiaanse renner voorlopig geschorst. De Bonis is daarnaast op het matje geroepen. De Italiaanse politie heeft ondertussen diverse huiszoekingen gedaan bij leden van de ploeg, zo meldt Corriere Fiorentino.

De Italiaanse krant meldt dat er in totaal op 25 plekken huiszoekingen zijn gedaan. Genoemd worden de namen van ploegmanager Angelo Citracca, ploegleider Luca Scinto en De Bonis. Daarnaast werden bijna alle huizen van renners doorzocht.

In een communiqué zegt de Italiaanse ploeg dat de coureur voorlopig is geschorst, zoals de anti-dopingregels dit voorschrijven. Daarnaast zal de 25-jarige De Bonis vandaag een gesprek voeren met de directie van het team. Hierbij zal ook de vader van de renner aanwezig zijn. “De ploeg verwacht dat de atleet beschikbaar is om de waarheid boven tafel te krijgen”, valt nog te lezen.

De Bonis testte op 16 februari bij een out-of-competition controle positief op EPO. Omdat ook Matteo Spreafico al tegen de lamp liep, riskeert Vini Zabú een schorsing van 15 tot 45 dagen na twee positieve dopingtests binnen twaalf maanden. Bij de maximale schorsing van mist de ploeg de Giro d’Italia.