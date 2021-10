‘Vini Zabù en Intermarché-Wanty-Gobert dicht bij overeenkomst’

De toekomst van Vini Zabù is nog altijd onzeker. Nadat gisteren bekendgemaakt werd dat het voortbestaan van de ploeg in gevaar is, meldt TuttoBiciWeb vandaag dat sponsor Vini Zabù zeer dicht is bij het sluiten van een overeenkomst met Intermarché-Wanty-Gobert.

Vini Zabù neemt volgens bronnen een beperkt bedrag mee naar de Belgische WorldTour-ploeg “Maar om hoeveel het gaat en welke plek de sponsor op het tenue krijg, is nog niet duidelijk”, schrijft het.

Dat het ProTeam zijn licentie op het op een na hoogste niveau zal kwijtraken, lijkt onvermijdelijk. De mogelijkheid om een doorstart te maken als continentalteam of beloftenteam is er volgens het medium nog altijd.

Bekende renners bij het Italiaanse ProTeam zijn Jakub Mareczko, Marco Frapporti en Edoardo Zardini. Wout van Elzakker en Etienne van Empel zijn de twee Nederlanders bij Vini Zabù. Wat er met hen gaat gebeuren, is nog niet bekend.