Georg Zimmermann in extase: “In 2018 werd ik hier voorbij gesprint, nu is het andersom”

Georg Zimmermann schreef vrijdag de zesde etappe in de Dauphiné op zijn naam. De Duitser was de beste uit de vroege vlucht en ging na afloop met zijn gedachten terug naar de Tour de l’Avenir van 2018. “Toen was ik ook in de aanval op weg naar Crest-Voland, maar werd ik door de favorieten voorbij gesprint.”

Gino Mäder won destijds de etappe door als eerste van de favorieten binnen te komen. Ook Tadej Pogacar, Brandon McNulty en Thymen Arensman zaten in dat groepje der favorieten. Zij passeerden Zimmermann, die onderdeel uitmaakte van een vroege vlucht toen, nog in de laatste kilometers.

“Nu is het andersom en win ik de sprint. Het is echt ongelooflijk. Sprakeloos, ben ik. Dit kan ik echt niet geloven”, gaat hij verder. “Ik heb alles geprobeerd om hier zo mogelijk te zijn en het is gelukt. Ik voelde me ongelooflijk sterk.”

Voor de Duitser is het Criterium du Dauphiné, wat er de komende dagen ook nog gebeurt, al geslaagd. “Ik ben heel trots op mezelf. Als dit het was, dan ben ik nog steeds heel blij. Maar ik ben gemotiveerd voor wat er nog gaat komen.”