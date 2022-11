Pozzovivo denkt nog altijd aan langer verblijf bij Intermarché-Wanty-Gobert

Domenico Pozzovivo heeft nog altijd geen zekerheid voor komend seizoen, maar de 39-jarige klimmer gaat er vanuit dat hij ook in 2023 zal uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert. “Ik voel me er op mijn gemak”, laat hij weten in een uitgebreid interview met Quibicisport.

Pozzovivo is nog niet van plan om zijn fiets aan de wilgen te hangen. De 39-jarige coureur, die later deze maand veertig kaarsjes zal uitblazen, heeft alleen nog geen duidelijkheid voor komend seizoen. Pozzovivo denkt nog altijd aan een langer verblijf bij zijn (huidige) ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. “Ik heb er nooit aan gedacht om mijn carrière te beëindigen. Dat heb ik ook altijd gezegd tegen het team, maar voorlopig kan ik nog niet rekenen op een contractverlenging.”

De ervaren klimmer heeft overigens al aanbiedingen gekregen van andere teams. “Dit zijn alleen wel ploegen die nog niet zeker zijn van deelname aan de grote rondes, wat toch mijn favoriete wedstrijden zijn. Een nieuwe overeenkomst met Intermarché-Wanty-Gobert is zeer goed mogelijk. Ik voel me goed binnen de ploeg en wil dan ook graag verlengen. Ik hoop dat het allemaal nog goedkomt.”

Ambitieus

Pozzovivo is, ondanks zijn gevorderde leeftijd, namelijk nog altijd zeer ambitieus. “Ik hoop volgend jaar weer aan de start te staan van de Giro d’Italia. Ik ken het parcours nu al bijna tot in detail. Het zou prachtig zijn om de vierde etappe, die naar Lago Laceno, opnieuw te beleven. In 2012 won ik aan het Lago Laceno namelijk mijn eerste en tot nu enige rit in de Giro. Ik vind het zeer jammer dat ik nog nooit op het Giro-podium heb gestaan. Misschien is dat volgend jaar wel mogelijk.”

De Italiaan bewees dit jaar nog zijn sportieve waarde. Pozzovivo werd achtste in de Giro d’Italia, negende in de Ronde van Zwitserland, vijfde in de Coppa Agostoni, derde in de Giro dell’Emilia en achtste in Tre Valli Varesine. De pechduivel reed echter ook meerdere malen mee in 2022: zo moest Pozzovivo ziek opgeven in de Vuelta a España en kwam hij zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, zijn laatste koers van het seizoen.