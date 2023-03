Vingegaard tankt vertrouwen: “Maar weet dat ik nog moet verbeteren”

Jonas Vingegaard moest in de koninginnenrit van Parijs-Nice genoegen nemen met een derde plaats. In de sprint op de Col de la Couillole waren David Gaudu en ritwinnaar Tadej Pogacar te snel. Op de site van Jumbo-Visma doet de Deen zijn verhaal.

“De versnellingen waren mij vandaag wat te machtig”, begint Vingegaard, die een enkele keer moest passen, maar in de slotkilometer weer kon terugkeren aan het front. “Ik besloot mijn eigen tempo te hanteren. Dat ging naar behoren. Na iedere aanval kon ik terugkeren, dat geeft in ieder geval vertrouwen. Maar ik weet ook dat ik nog moet verbeteren dit seizoen. Deze race behoort niet tot de absolute hoofddoelen van dit seizoen, dus er is nog tijd om dat te verwezenlijken.”

Parijs-Nice zit er nog niet op na de koninginnenrit. “Er is morgen nog een etappe”, doelt Vingegaard over de slotrit van en naar Nice. “Daarin kan nog een hoop gebeuren, dus ik begraaf de strijdbijl zeker niet. Ik blijf ervoor vechten.”

Foss: “Ik besloot er vol voor te gaan”

In de koninginnenrit was ook een belangrijk rol weggelegd voor Tobias Foss. De wereldkampioen tijdrijden reed een groot deel van de Col de la Couillole op kop voor Vingegaard. “Ik heb het gevoel dat ik Jonas vandaag goed heb kunnen bijstaan. Ik voelde me vandaag niet optimaal, maar ik besloot er vol voor te gaan. In de eerste kilometers van de slotklim heb ik alles gegeven wat ik in me had. Op een gegeven moment was de tank leeg en was het aan Jonas om er het maximale uit te halen. Zelf ben ik vervolgens op eigen tempo naar de finish gereden.”

