Pogacar is Gaudu en Vingegaard de baas in koninginnenrit Parijs-Nice

Tadej Pogacar heeft de koninginnenrit van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Op de slotklim, de Col de la Couillole, was de Sloveen in een sprint te snel voor David Gaudu en Jonas Vingegaard. Pogacar loopt door zijn sterke eindschot ook nog wat uit in het algemeen klassement.

Nadat de zesde etappe van Parijs-Nice afgelast werd vanwege hevige rukwinden, ging de Koers naar de Zon zaterdag weer verder met een rit voor de klimmers. De finish lag namelijk op de top van de Col de la Couillole, op 1.678 meter hoogte. Het was 15,7 kilometer klimmen aan 7,1% procent om daar te komen. Zware kost. Zouden de overige favorieten Tadej Pogacar onder vuur nemen of zette de geletruidrager de puntjes op de i?

Omvangrijke kopgroep

In de openingsfase van de 142,9 kilometer lange etappe zagen we het ene na het andere groepje wegrijden uit het peloton, maar steeds werden de ontsnappers weer gegrepen. Pas op Côte de Tourette-du-Château (17,9 km aan 4,7%) was het raak. Hier ontstond – in schijfjes – een omvangrijke kopgroep van aanvankelijk negentien renners. Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) kwam echter ten val en moest de wedstrijd verlaten.

Achttien renners bleven dus over vooraan: Lucas Hamilton, Kelland O’Brien (Jayco AlUla), Nils Politt (BORA-hansgrohe), Dorian Godon, Larry Warbasse (AG2R Citroën), Gregor Mühlberger (Movistar), Rémi Cavagna, Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step) Pascal Eenkhoorn, Harry Sweeny, Brent Van Moer (Lotto Dstny), Jérémy Cabot (TotalEnergies), Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Lilian Calmejane, Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), David de la Cruz, Javier Romo (Astana Qazaqstan) en Hugo Houle (Israel-Premier Tech). Zij kregen een voorsprong van een kleine minuten.

Het gat werd wat kleiner toen INEOS Grenadiers op de smalle, kronkelige en glooiende wegen plots het gashendel opentrok. Deze versnelling zorgde ook voor breuken in het peloton, maar de grote klassementsmannen lieten zich niet verrassen. Diegenen die de slag wel hadden gemist, zoals Kévin Vauquelin, konden later weer aansluiten. De groep dunde weer wat uit door een valpartij waarbij onder meer Mattias Skjelmose, Julien Bernard, Alexander Kristoff en Thomas De Gendt betrokken waren. Skjelmose en De Gendt verlieten de wedstrijd.

Goossens vliegt erin

Ook in de kopgroep was het even koers. Vijf renners – Eenkhoorn, Goossens, Politt, Romo en Cabot -wisten zich uiteindelijk af te scheiden van de rest. Zij kwamen samen aan de voet van de Col de la Couillole, met een marge van driekwart minuut op de eerste achtervolgers en anderhalve minuut op het peloton. Goossens vond dat blijkbaar niet genoeg, want op de eerste flanken gaf hij er al een lap op. Romo kon als enige nog terugkeren.

Bij de favorieten nam eerst Groupama-FDJ en vervolgens Jumbo-Visma – in de persoon van Tobias Foss – het initiatief. Door het werk van de wereldkampioen tijdrijden dunde de groep langzaam maar zeker uit, waarbij Daniel Felipe Martínez (zevende in het klassement) het eerste grote slachtoffer was. De andere mannen uit de top-tien zaten er echter nog bij, toen Goossens als laatste vluchter werd ingerekend. Dat was op zo’n negen kilometer voor het einde.

Vingegaard in de problemen

Het duurde tot zo’n zes kilometer voor de streep dat de koers losbarstte. Chris Harper (Jayco AlUla) gooide de knuppel in het hoenderhok, maar werd al snel overvleugeld door de favorieten voor de dagzege. Vingegaard trok aanvankelijk door, maar liep op een counter van Pogacar. De geletruidrager sloeg een gat met Vingegaard, Gaudu, Jorgenson en Bardet. Die laatste twee moesten daarna lossen.

Gaudu en Vingegaard hadden nog wel wat in de benen. Sterker nog, zij konden weer terugkeren bij Pogacar. Enkele kilometers reden ze met zijn drieën, maar op tweeënhalve kilometer van de top ging de Deen van Jumbo-Visma overboord. Dit was het gevolg van een demarrage van Gaudu. Pogacar wist deze versnelling wel te beantwoorden, waardoor we twee man op kop kregen.

Sprint met drie

Vingegaard brak evenwel nog niet. Hij hield Gaudu en Pogacar in zicht en wist in de slotkilometer weer aan te sluiten. Een sprint moest vervolgens de beslissing brengen. In die sprint ging Vingegaard als eerste aan, maar Pogacar beschikte over de beste punch. Gaudu eindigde op twee seconden, Vingegaard op zes. Pogacar loopt dus nog wat uit in het algemeen klassement.