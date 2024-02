Vingegaard en Uijtdebroeks blij met Omloop-zeges Tratnik en Vos: “Jan verdient dit echt”

Terwijl de renners van Visma | Lease a Bike de derde etappe van O Gran Camiño afwerkten, wist Jan Tratnik in Vlaanderen voor een grootse zege te zorgen in Omloop Het Nieuwsblad. Vervolgens kwam een onverslaanbare Jonas Vingegaard – voor de tweede dag op rij – solo over de streep in Galicië, waarna Marianne Vos de 'hattrick' compleet maakte in de Omloop. "Een fantastische dag met de ploeg", aldus Vingegaard tegen WielerFlits.

“Het was een goede dag voor de ploeg met drie overwinningen op een dag. Dat zij (Vos en Tratnik, red.) de Omloop bij de vrouwen en de mannen winnen, is heel mooi”, lachte de Deense klassementsleider in O Gran Camiño.

Zijn ploegmaat Cian Uijtdebroeks was, zoals wel vaker, ook erg enthousiast. Tijdens dat interviews wisten we nog niet dat Vos ook zou winnen, dus ging het vooral over Tratnik. “Hoe Jan zijn voorjaar tot nu toe rijdt… We kregen het mee in het oortje en ik vond het écht zo leuk. Jan is zo’n toffe gast, zo’n toffe kerel. Ook toen ik in de ploeg kwam, ben ik direct omarmd”, legt Uijtdebroeks uit.

“Hij is als een soort mentor en hij verdient het om een klassieker te winnen, die stond nog niet op zijn palmares. Hij is zo gedisciplineerd en zo getalenteerd, dat was fantastisch nieuws. Dat gaf ons extra motivatie.”



Vroege aanval Vingegaard was ‘verrassing’ voor Uijtdebroeks

Dat was te zien, want opnieuw stond er geen maat op Jonas Vingegaard in Galicië. Op de laatste grote klim van de dag was hij de enige uit de favorietengroep die in staat was om alle renners van de vroege vlucht op te peuzelen. Het gat op de andere favorieten bleef constant rond de 20 en 25 seconden hangen. “Het was weer een showtje, hè?”, vatte Uijtdebroeks het goed samen.

“Het was een beetje een verrassing”, doelt hij op de vroege aanval van Vingegaard. “Want we wisten dat we kans maakten op de punchy aankomst. Maar het was niet het idee om op de voorlaatste klim al te gaan. Alles werd daar uit elkaar gereden, en dan ging hij en was hij gaan vliegen. Mijn benen voelden wel goed, maar zeker de slotdag (aankomst bergop, red.) ligt mij beter.”

Vingegaard had zelf ook alle reden om te lachen. “Het was een zware dag, die koud begon, maar ik werd gelukkig wat warmer aan het einde. De ploeg hield de vlucht binnen schootsafstand, waarna ik mijn kans pakte. Gelukkig hield ik het vol tot de finish”, blikt hij terug op zijn solo van ruim 20 kilometer. “Ik zou graag zeggen dat ik een tijdritinspanning wilde doen, maar dat was niet zo. Het voelde wel zo, want ik wilde zo aerodynamisch en snel mogelijk zijn. Alleen dat had niets met de gemiste tijdrit te maken.”

Puntjes op de i op de slotdag?

Op de slotrit van zondag kent een zware finale, op een klim van 6,8 kilometer aan 7,8%. Bij Visma | Lease a Bike wordt daar al met smart naar uitgekeken, vingen we op bij de bus. “Alle ploegen gaan naar ons kijken. We moeten kijken hoe we het gaan aanpakken, maar we zullen er alles aan doen om de trui te behouden. Een derde ritzege zou mooi zijn, maar dat zien we morgen wel. We beschouwen een nieuwe ritzege zeker niet als vanzelfsprekend.”

Voor Uijtdebroeks, vierde in het klassement op 20 seconden van het podium, lonkt misschien een plek in de top-3. “Dat kan altijd mooi zijn, maar het hoofddoel is de overwinning met Jonas veiligstellen. Een plaats opschuiven en de jongerentrui behouden, dat is het tweede doel”, legt hij uit.