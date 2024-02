Jan Tratnik bezorgt Visma | Lease a Bike zege in Omloop Het Nieuwsblad vol plottwists

Jan Tratnik heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Lang leek een kopgroep van zes (met drie man van Visma | Lease a Bike) te gaan strijden om de zege, maar in de finale kwam een grote groep terug. Tratnik ontsnapte daaruit samen met Nils Politt en klopte de Duitser in een sprint-à-deux. Wout van Aert sprintte naar de derde plaats.

Het wachten was zaterdagochtend eindelijk voorbij. Klokslag elf uur ging in Gent de Omloop Het Nieuwsblad van start en begon voor veel wielervolgers het seizoen pas echt. Eindelijk weer kasseienstroken als de Haaghoek, Lange Munte en Paddestraat, eindelijk weer hellingen als de Leberg, Wolvenberg en Berendies. En natuurlijk de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, die in de laatste twintig kilometer de ultieme scherprechters vormden. Met onder meer Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Christophe Laporte, Wout van Aert en titelverdediger Dylan van Baarle was er bovendien schoon volk present.

Niet lang nadat de renners vertrokken waren vanuit ’t Kuipke, ontstond er een kopgroep van negen. Lars Boven (Alpecin-Deceuninck), Frank van den Broek (DSM-Firmenich PostNL), Jelle Vermoote (Bingoal-WB), Sander De Pestel (Decathlon-AG2R), Elias Maris (Flanders-Baloise), Samuele Battistella (Astana), Alexis Gougeard (Cofidis), Manlio Moro (Movistar) en Sean Flynn (DSM-Firmenich PostNL) fietsten vroeg in de wedstrijd een voorsprong bijeen van zo’n vijf minuten.

Groep met Van Aert sluit aan bij vluchters

Al gauw kwam de vaart er in het peloton echter flink in. Door het hoge tempo van de troepen van Visma | Lease a Bike pakte de meute in geen tijd enkele minuten terug op de negen vluchters én ontstonden er scheuren in het pak. Een groep van 23 renners scheidde zich af en reed in één ruk naar de kopgroep.

Zo hadden we 130 kilometer voor de finish plots 32 renners voorop, met onder meer Arnaud De Lie, Kasper Asgreen, Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Tom Pidcock en Wout van Aert. Die laatste had maar liefst vier ploeggenoten bij zich: Eduardo Affini, Matteo Jorgenson, Christophe Laporte en Tiesj Benoot. Maar geen Dylan van Baarle dus, die de slag had gemist. Mannen als Matej Mohoric, Julian Alaphilippe, Tim Wellens en Stefan Küng zate eveneens niet mee.

Visma | Lease a Bike rijdt kopgroep aan bonken

De ploeg van Küng, Groupama-FDJ, leidde de achtervolging, maar zij konden niet voorkomen dat de achterstand gestaag groter werd. Zeventig kilometer voor de finish had de kopgroep – waar Affini inmiddels was weggevallen door een lekke band – veertig seconden. Daarna liep de voorsprong nog wat verder op. En dan moest de vlam nog echt in de pan slaan. Dat gebeurde op de Wolvenberg.

Het was Matteo Jorgenson die hier flink gas gaf. Zijn tempo zorgde voor flink wat brokken. Nadat ook Laporte nog even overnam, waren naast de twee genoemde renners van Visma | Lease a Bike enkel Pidcock, Toms Skujiņš, Gianni Moscon, De Lie en Van Aert nog over. Laatstgenoemde trok door op de kasseien van de Jagerij, waardoor Moscon moest passen. Hij zakte terug in het tweede groepje, waar onder meer Asgreen, Philipsen en Milan zaten. Zij werden op hun beurt uiteindelijk opgeslokt door het peloton.

Toms Skujiņš?!

Vooraan zagen we al vroeg enkele speldenprikken van de mannen van Visma | Lease a Bike. Zo reed Laporte net na de Molenberg, op veertig kilometer van de finish, weg met Pidcock. Skujiņš dichtte het gat echter met de andere drie kopgroepleden in zijn spoor. Ondertussen zagen we in het peloton ook enkele aanvalspogingen. Eerst probeerde Victor Campenaerts tevergeefs weg te komen, later trok Mike Teunissen ook even ten strijde. Ook de Nederlander kwam niet weg. Bovendien was het verschil met de koplopers al opgelopen tot boven de minuut.

Met deze voorsprong begonnen de aanvallers aan de Berendries, waar Skujiņš de knuppel in het hoenderhok gooide. Van Aert probeerde mee te springen, maar kwam niet bij de Let. De Belg zakte terug bij Laporte, Jorgenson, De Lie en Pidcock, die maar ternauwernood wist aan te haken. Begon Skujiņš met nog dertig kilometer te gaan aan een solo?

Nee, want de renner van Lidl-Trek besloot op de top van de Berendries in te houden. De vijf achtervolgers sloten dus weer aan en met z’n zessen kwamen ze over het Vossenhol. Daarna reed Laporte even weg met Skujiņš, maar Pidcock liet dat niet gebeuren. Van Aert was de volgende die het probeerde. Opnieuw was het de verrassende Skujiņš die meteen op het wiel zat en voorkwam dat een renner van Visma | Lease a Bike kon ontsnappen.

Jorgenson springt weg

Op 21 kilometer van de streep – net nadat er in het peloton een valpartij was met Florian Sénechal, Asgreen en pechvogel Alaphilippe – kwam er wel een renner van Visma | Lease a Bike weg: Matteo Jorgenson. Vanuit laatste positie knalde de Amerikaan weg en Pidcock, Skujiņš en De Lie waren allen te laat met reageren. Jorgenson sloeg zodoende in geen tijd een gigantisch gat. Hij begon met bijna een halve minuut voorsprong aan de Muur van Geraardsbergen.

Plots kwam het peloton, met een sterke Tim Wellens voorop, ook bijna aansluiten bij de kopgroep. Daar had Pidcock al moeten passen. Aan de voet van de Bosberg, de laatste helling van de dag, was de situatie zodoende als volgt: Jorgenson met vijftien tellen voorsprong op Van Aert, Laporte, De Lie, Skujiņš en de aangesloten Wellens; het peloton volgde nog geen tien tellen later. Vanuit dit peloton kwam Iván García Cortina als eerste bij het groepje Van Aert en het was ook de Spanjaard die de bres naar Jorgenson dichtte.

Van Aert probeerde daarna weg te komen, maar hij kwam niet weg. Een poging van Wellens werd daarna in de kiem gesmoord door Laporte. Tratnik – teruggekomen met nog een trosje renners, onder wie ook Van Baarle, ging vervolgens op pad met Nils Politt. Achter hen viel het stil, waardoor de twee een mooie voorsprong kregen. Wel kwamen er nog wat mannen van Lotto Dstny terug bij de achtervolgende groep om op kop te rijden voor De Lie. Op drie kilometer van de finish was het verschil vijftien seconden.

Tratnik pakt de zege

Dat bleek genoeg, vooral doordat Politt zich niet spaarde in de slotkilometers. Hij nam Tratnik op sleeptouw naar de laatste honderden meters. De Sloveen profiteerde daar optimaal van en sprintte met groot verschil naar de overwinning. Politt nam genoegen met de tweede plaats. Achter de twee was het Wout van Aert die de sprint van het peloton won en het feestje voor Visma | Lease a Bike zodoende compleet maakte.