Twee op een rij voor aanvalslustige Jonas Vingegaard in O Gran Caminõ

Jonas Vingegaard is er in geslaagd om ook de derde etappe van de O Gran Camiño te winnen. Na een knotsgekke start, waarin hij zelf kort de aanval koos, wist hij in de slotfase de vlucht terug te halen en de rit op zijn naam te schrijven. Zo verstevigt de Deen zijn leidende positie in de koers met nog één rit te gaan in Spanje.

In Spanje stond er vandaag een heuveletappe op het programma. In de derde etappe van Xinzo de Limia naar Castelo de Ribadavia waren vier obstakels opgenomen. Van deze vier beklimmingen waren er drie van de derde categorie en eentje van de tweede categorie. Het leek een uitstekende etappe voor de aanvallers te zijn, aangezien de vierde etappe klimspektakel tussen de klassementsmannen beloofde.

Flitsende start

Van tevoren werd gedacht dat Visma | Lease a Bike de koers zou gaan controleren vandaag. Kopman Jonas Vingegaard was namelijk in het bezit van de leiderstrui en zou op die manier zijn krachten kunnen sparen voor de slotrit. Niets bleek echter minder waar. Op de Alto de Estivadas gaf de leider in de koers er zelf een klap op. Zo wist de de Deen enkele concurrenten te verrassen en reed een groep van tien man weg.

In deze groep kreeg Vingegaard ondersteuning van ploegmaat Wilco Kelderman, maar kwam hij ook enkele concurrenten tegen. Zo waren David Gaudu (Groupama-FDJ), Richard Carapaz, Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Egan Bernal (INEOS Grenadiers) en Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) ook allen van de partij. De groep van tien man kreeg een halve minuut van het peloton.

Vluchters toch aan zet

In aanloop naar de tweede klim van de dag maakte de kopgroep geen aanstalten om het gat te vergroten. Zo kon het peloton beetje bij beetje de achterstand goedmaken. Aan de voet van de Alto Albergueria was de samensmelting een feit. De strijd om de vlucht van de dag kon eindelijk beginnen.

🚴🇪🇸 | We gaan lekker op en neer in etappe 3 van O Gran Camiño. Op wat voor spektakel worden we hier getrakteerd? Tijd voor het tweede scherm! 🎦🎦 #OGC24 📺 Koers kijk je live via discovery+ pic.twitter.com/aBQLl7wfCQ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 24, 2024

Het was David de la Cruz (Q36.5) die er als eerste aan begon. De Spanjaard wist een gaatje te slaan en wachtte even om te zien of er ondersteuning in aantocht was. Deze hulp kwam in de vorm van zes andere avonturiers. Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) zocht het wiel van de eenzame vluchter en nam in zijn zog Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma), Victor Langelotti (Burgos BH), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi) en Joaquim Silva (Efapel Cycling) mee.

Vingegaard slaat weer toe

Deze mannen kregen de ruimte van het peloton en fietste in de lange afdaling van de tweede beklimming van de dag al enkele minuten bij elkaar. Op tachtig kilometer van de streep bedroeg de voorsprong meer dan zes minuten. Toch zou dit niet genoeg blijken om weg te blijven uit de greep van het peloton. Aan de voet van de laatste klim was de voorsprong geslonken tot een kleine minuut.

🚴🇪🇸 | En jawel, daar gaat Vingegaard! Kan er iemand volgen? Tarling doet een verwoede poging, maar moet passen… 💨💨 #OGC24 📺 Koers kijk je live via discovery+ pic.twitter.com/yZoz3VlQq2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 24, 2024

Uiteindelijk was het – wie anders? – Jonas Vingegaard, die een versnelling plaatste op de laatste klim van de dag. De Deen kreeg niemand mee in zijn wiel en ging op weg naar de enige overgebleven vluchter: Pablo Castrillo. De twee heren bundelden de krachten en begonnen gezamenlijk aan de laatste afdaling. Voor de Spanjaard bleek het echter moeilijk om het wiel van de leider in de koers te houden. Zo kon Vingegaard de laatste tien kilometer solo richting de meet. Het is de tweede zege op een rij in Spanje voor de Deen.