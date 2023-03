Vingegaard blij na ploegentijdrit: “Al hadden we gehoopt op een grotere voorsprong”

Jumbo-Visma kwam als beste ploeg uit de atypische ploegentijdrit van Parijs-Nice. Jonas Vingegaard, de kopman voor het algemeen klassement, was na afloop blij met de overwinning. “Maar we hadden gehoopt om nog meer voorsprong te nemen”, reageert de regerende Tourwinnaar.

Met Vingegaard, Jan Tratnik, Nathan Van Hooydonck, Rohan Dennis, Edoardo Affini, Tobias Foss en Olav Kooij als locomotieven snelde Jumbo-Visma naar de winnende tijd in de 32,2 kilometer lange ploegentijdrit. Met een eindtijd van 33m55s was de geel-zwarte formatie welgeteld één seconde sneller dan EF Education-EasyPost. Jayco AlUla eindigde als derde op vier tellen.

Maar nog belangrijker voor kopman Jonas Vingegaard: de Deen wist 23 seconden te pakken op UAE Emirates en dus zijn grote rivaal Tadej Pogačar. “Het is ongelofelijk om zoveel sterke mannen te hebben. We zijn heel blij met deze zege en ik wil de ploeg bedanken. We trainen er natuurlijk niet zo vaak op, maar richting deze koers hebben we dat wel een paar keer gedaan. We hebben het vandaag goed gedaan. We waren heel snel en het verliep soepel.”

Lees meer: Jumbo-Visma wint atypische ploegentijdrit Parijs-Nice, UAE Emirates beperkt schade

In het algemeen klassement staat Vingegaard nu vijfde op drie seconden van de nieuwe leider Magnus Cort. De Deen heeft een voorsprong van elf seconden op Pogačar. “We staan er goed voor, maar we hadden gehoopt om nog meer voorsprong te nemen. Maar uiteindelijk zijn we heel blij met de uitkomst. We trekken nu de bergen in en dan gaan we zien wie de sterkste is”, besluit Vingegaard.