Jumbo-Visma wint atypische ploegentijdrit Parijs-Nice, UAE Emirates beperkt schade

Jumbo-Visma is de winnaar geworden van de atypische ploegentijdrit in Parijs-Nice. De Nederlandse formatie maakte zijn favorietenrol waar en bleek aan de streep één seconde sneller dan EF Education-EasyPost, Jayco AlUla werd derde op vier seconden. UAE Emirates, de ploeg van Tadej Pogačar, wist de schade (+23 seconden) te beperken.

In rit drie van Parijs-Nice zou het algemeen klassement voor een eerste keer echt op de schop gaan. De organisatie had namelijk een ploegentijdrit van 32,2 kilometer uitgetekend. Opvallend: iedere renner kreeg zijn eigen tijd. Niet de tijd van de vierde coureur telde, zoals gewoonlijk het geval is, maar die van de eerste. De organisatie sprak in aanloop naar de TTT van een ‘experiment’, al temperde Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann voor de start de verwachtingen. “Ik denk dat het voor deze ploegentijdrit, op dit parcours, geen grote meerwaarde is.”

Lotto Dstny opent de debatten

Lotto Dstny, de formatie van onder meer Arnaud De Lie en Pascal Eenkhoorn, mocht om 14.57 uur het spits afbijten. De ploeg noteerde aan het tussenpunt (na 16,7 kilometer in Montereau) een tijd van 17m30s, goed voor een gemiddelde snelheid van 57 kilometer per uur, en was aan de finish verantwoordelijk voor een eindtijd van 34m58s. Dat het echter nog een stuk harder kon, bewezen de mannen van Jayco AlUla al vrij snel. De Australische formatie wist een eerste échte richttijd te realiseren: met een eindtijd van 33m59s lag de lat voor ploegen als Jumbo-Visma en UAE Emirates al vrij hoog.

UAE Emirates gaf aan het tussenpunt exact vijftien seconden toe aan Jayco AlUla en wist daarmee de schade te beperken, al was het natuurlijk nog wel wachten op de doorkomst van Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie noteerde niet veel later 16m53s en was daarmee een fractie sneller dan Jayco AlUla. Maar nog belangrijker: het verschil met UAE Emirates was halverwege de ploegentijdrit al opgelopen tot vijftien seconden. Het was voor de mannen van UAE Emirates dus zaak om niet te veel tijd meer te verliezen in het tweede deel van de chrono.

Jumbo-Visma sneller dan UAE Emirates

De grote man van UAE Emirates, Tadej Pogačar, had in de finale nog maar één ploeggenoot in zijn spoor. Een verre van ideale situatie voor de Sloveen, maar de tweevoudige Tourwinnaar wist met een ultieme krachtinspanning in de slotkilometer toch een sterke eindtijd te realiseren. Met een eindtijd van 34m18s verloor UAE Emirates slechts negentien seconden op Jayco AlUla, al moest er nog een belangrijke formatie binnenkomen: Jumbo-Visma. En de Nederlandse sterrenbrigade wist zijn favorietenrol ook waar te maken. Met 33m55s doken de geel-zwarte mannen vier seconden onder de tijd van Jayco AlUla.

Maar nog belangrijker voor kopman Jonas Vingegaard: de Deen wist zo 23 seconden te pakken op zijn grote rivaal Pogačar. Na de binnenkomst van Jumbo-Visma was het nog wachten op de finish van Cofidis, Soudal Quick-Step, EF Education-EasyPost en Trek-Segafredo. Van deze ploegen kwam alleen EF Education-EasyPost nog dicht bij de toptijd van Jumbo-Visma. Wat heet, de Amerikaanse ploeg was aan het eerste tussenpunt nog tien seconden langzamer dan Jumbo-Visma, maar aan de finish was het verschil amper één seconde in het voordeel van de Nederlandse equipe.

Magnus Cort wist zo, met dank aan die ijzersterke finale van EF Education-EasyPost, de leiderstrui te veroveren. De sterke Deen heeft in het klassement nu één seconde voorsprong op Nathan Van Hooydonck. Michael Matthews, Jan Tratnik en Jonas Vingegaard volgen nu op drie seconden. Morgen zal het klassement waarschijnlijk weer op de schop gaan, aangezien de renners woensdag finishen na een beklimming van net geen zeven kilometer aan 7%.