Vincenzo Nibali maakt zich in 2022 op voor bijna zekere combinatie Giro-Tour

Vincenzo Nibali zal volgend jaar voor de elfde keer aan de start verschijnen van de Giro d’Italia, zo meldt zijn werkgever Astana Qazaqstan Team in een persbericht. De inmiddels 37-jarige Italiaan zal waarschijnlijk ook deelnemen aan de Tour de France van 2022.

Het was lange tijd onduidelijk of de ervaren ronderenner volgend jaar weer zou meedoen aan de Giro d’Italia, of dat hij de voorkeur gaf aan de Tour de France. De Kazachse werkgever van Nibali laat nu echter weten dat de Siciliaan in 2022 waarschijnlijk de twee grote rondes zal combineren. Nibali was in het verleden erg succesvol in de Giro en Tour. In 2014 won hij zijn eerste en tot nu toe enige Tour, in 2013 en 2016 was hij de beste in de Ronde van Italië.

Nibali zal in aanloop naar de Giro d’Italia de Volta a la Comunitat Valenciana, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Tour of the Alps betwisten. Astana Qazaqstan Team rept in zijn persbericht met geen woord over andere voorjaarsklassiekers. In de Giro zal Nibali het gezelschap krijgen van Miguel Ángel López en David De la Cruz. López liet eerder al weten dat hij een gooi zal doen naar de eindzege in de Giro. De la Cruz begint als luxehelper aan de Italiaanse ronde.

In de Tour rekent Astana Qazaqstan Team op een zeer sterke selectie met, naast Nibali en López, klassementskopman Alexey Lutsenko en Gianni Moscon. De la Cruz zal de ploeg dan weer aanvoeren tijdens de Vuelta a España.

Astana Qazaqstan Team voor 2022 – kopstukken

Giro d’Italia (6-29 mei)

Miguel Ángel López

Vincenzo Nibali

David De La Cruz

Tour de France (1-24 juli)

Alexey Lutsenko

Vincenzo Nibali

Miguel Ángel López

Gianni Moscon

Vuelta a España (19 augustus-11 september)

David De la Cruz