Miguel Ángel López jaagt met Astana op eindzege in Giro: “Mogen dromen”

Miguel Ángel López is terug bij Astana Qazaqstan en onverminderd ambitieus in Kazachstaanse dienst. “Ik ga naar de Giro d’Italia en mik zeker op een podiumplaats, maar ik droom van de eindoverwinning”, vertelt de Colombiaanse klimmer op de persdag.

Over de manier waarop López is vertrokken bij Movistar, met onder meer zijn opmerkelijke opgave in de Vuelta, is al veel gesproken. Onder de vleugels van Alexander Vinokourov durft de 27-jarige klimmer zich uit te spreken over zijn doelen voor 2022. In de Tour de France is het kopmanschap aan Alexey Lutsenko, maar in de Giro krijgt Superman zijn kans.

“Ik ben vaak dicht bij de overwinning geweest in een grote ronde, dus daarom is het nu misschien een goed moment om na te denken over een volgende stap. Een grote ronde winnen is niet gemakkelijk, maar ik denk dat we daarover mogen dromen”, geeft López aan. In 2018 werd hij derde in achtereenvolgens de Giro en de Vuelta, nog altijd zijn beste uitslagen in drieweekse rondes. “We moeten er als ploeg alles aan doen om klaar te zijn om de Giro te winnen, of in ieder geval om voor de eindzege te strijden.”

‘Ik ben nog steeds dezelfde persoon’

Uiteindelijk heeft het uitstapje van López bij Movistar maar één jaar geduurd. “Ik kom hier thuis bij Astana. De structuur van de ploeg is wel flink veranderd en er zijn veel nieuwe renners. Maar ik heb een goede relatie met Vincenzo en de mensen om hem heen. We zijn een van de beste teams, mede door die nieuwkomers. Ik heb daarom ook een goed gevoel over hoe 2022 gaat verlopen”, zegt Superman.

Overigens is het vertrek bij Movistar hem niet in de koude kleren gaan zitten. “Veranderingen horen bij het leven. Soms zijn ze goed, andere veranderingen zijn minder. Het is gebeurd. Het is een ervaring die ik mij zal blijven herinneren, maar nu ben ik hier en ga ik verder. De hele situatie heeft mij niet veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde persoon”, stelt López vast. “Ik ga die ervaring gebruiken om het volgend seizoen goed te doen in de Giro.”