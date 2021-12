David De la Cruz: “Ik rijd de Giro als helper, de Vuelta waarschijnlijk als kopman”

David De la Cruz hoopt bij Astana Qazaqstan vaker in de rol van kopman te kruipen. De wens van de Spanjaard, die de deur bij UAE Emirates achter zich dicht trok, lijkt uit te komen, want in de Vuelta a España is hij naar alle waarschijnlijkheid de kopman.

“Ik begin mijn seizoen in de Ronde van Valencia (net als Vincenzo Nibali, red.) en daarna rijd ik de UAE Tour en Parijs-Nice”, vertelt De la Cruz op de persdag van zijn nieuwe Kazachstaanse ploeg. “Wat betreft de grote rondes zal ik de Giro d’Italia rijden ter ondersteuning van Miguel Ángel López en daarna waarschijnlijk de Vuelta als kopman. Dat zijn mijn belangrijkste doelstellingen van het seizoen.”

Dat de 32-jarige De la Cruz, afgelopen seizoen nog zevende in de Vuelta, met ambities richting de grote ronde in eigen land trekt, geeft hij mee. “Mijn droom blijft om ooit op het podium van de Vuelta te staan. Ik weet ik dan sommige dingen moet verbeteren, maar daar werk ik aan. Ik denk dat ik het kan. Ik moet er in ieder geval in blijven geloven. Dat is ook mijn grootste drijfveer in het wielrennen. En dan vooral omdat het mijn thuiswedstrijd is, want in de Giro en de Tour heb ik nog nooit klassementsambities gehad.”

Ruimte krijgen

“Ik heb altijd mijn dromen nagejaagd. Soms moet je in een ploeg een andere rol aannemen en kopmannen helpen, zoals bij Team Sky en bij UAE Emirates. Maar bij Astana zal ik mijn ruimte krijgen, ook al hebben we ook renners als López en Nibali. Astana is de beste keuze. Ik ben een klassementsrenner en een aanvaller. Astana zet daar ook op in. Dat is de belangrijkste reden geweest voor mijn keuze. Ik ga dan ook met vertrouwen van start”, kijkt hij uit naar 2022.