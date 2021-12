Alexey Lutsenko: “Mijn doel is om het podium te halen in de Tour”

Alexey Lutsenko heeft de smaak te pakken na zijn zevende plaats in de voorbije Tour de France. De 29-jarige Kazachstaanse kopman van Astana Qazaqstan gaat ook in 2022 voor een goed klassement in de Franse ronde. “Het zal niet makkelijk worden, maar mijn doel, en dat van het team, is om het podium te halen in de Tour”, vertelt hij.

“We zijn nu op trainingskamp en daarna ga ik nog op hoogte naar de Teide”, aldus Lutsenko op de persdag van de WorldTour-ploeg. “Ik start het seizoen met de Tour de La Provence en de Ruta del Sol. Ik ga niet naar de UAE Tour, omdat ik mij goed wil voorbereiden op de klassiekers. Ik wil graag naar de Ronde van Vlaanderen en daarna de Ardennenklassiekers rijden. Daarna volgen, zoals altijd bij mij, de Dauphiné en de Tour de France.”

Een podiumplaats in Parijs is dus zijn grote doel. “Met mijn zevende plaats van dit jaar heb ik laten zien dat ik mij kan meten met de besten. De komende jaren zal ik proberen om mijn doel te behalen. Niets is onmogelijk”, zegt hij ambitieus. “Ik heb goede resultaten behaald in de klassiekers, maar ik denk dat ik nog flink kan verbeteren in de bergen en in lange rittenkoersen.”

Trainen als een klassementsrenner

“En het is bovendien goed om meerdere doelen te hebben in een seizoen. Ik zeg niet dat ik niet om de zeges mee wil doen in de klassiekers, want er is genoeg tijd om mij daarop voor te bereiden en daar resultaten te behalen. Ik wil namelijk ook gewoon goed in vorm zijn voor Vlaanderen en de Ardennen”, geeft Lutsenko aan. “Maar mijn manier van trainen is veranderd. Dat moet wel als je een klassementsrenner wil worden. Dat probeer ik stap voor stap te doen en tot nu toe gaat het goed.”