‘Vincenzo Nibali maakt overstap naar Astana-Premier Tech’

Vincenzo Nibali zal in 2022 uitkomen voor Astana-Premier Tech, zo meldt Het Nieuwsblad. De Italiaan werd de voorbije maanden al in verband gebracht met de Kazachs-Canadese formatie. Nibali, die nu nog uitkomt voor Trek-Segafredo, reed in het verleden ook al voor Astana.

De inmiddels 36-jarige Nibali is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen voor de Amerikaans-Italiaanse formatie van teammanager Luca Guercilena, maar deze samenwerking heeft nog niet al te veel succes opgeleverd. De Siciliaan wist zelfs nog geen enkele keer te winnen in het tenue van Trek-Segafredo.

Nibali reed tussen 2013 en 2016 ook al voor Astana en boekte toen zijn grootste successen met onder meer winst in de Tour de France (2014) en de Giro d’Italia (2013 en 2016). Mocht Nibali inderdaad een contract tekenen bij Astana-Premier Tech, dan zal hij worden herenigd met ploegleider en vertrouwenspersoon Giuseppe Martinelli.

Bij Astana-Premier Tech moeten ze, ondanks het aantrekken van Nibali, wellicht vrezen voor een kleine leegloop. Zo wordt Aleksandr Vlasov opnieuw gelinkt aan INEOS Grenadiers, lijken Gorka Izagirre en Alex Aranburu op weg naar Movistar en zou Matteo Sobrero kunnen rekenen op interesse van Team BikeExchange. Jakob Fuglsang is dan weer in gesprek met Cofidis.