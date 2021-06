Wielertransfers 2022: Movistar, Jakob Fuglsang, Astana-Premier Tech

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder anderen Movistar, Jakob Fuglsang en Astana-Premier Tech.

Movistar

Verruilt Alex Aranburu aan het eind van het lopende seizoen Astana-Premier Tech voor Movistar? Bronnen hebben aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport bevestigd dat de deal van de 25-jarige Spaanse renner met de formatie van Eusebio Unzué inmiddels een uitgemaakte zaak is, meldt sportjournalist Ciro Scognamiglio. Aranburu, die een etappe won in de Ronde van het Baskenland begin april, is momenteel bezig aan zijn eerste Tour de France.

Ook zijn ploeggenoot Gorka Izagirre wordt in verband gebracht met Movistar. Voor de 33-jarige Spanjaard zou het een terugkeer op het oude nest zijn. Tussen 2014 en 2017 reed hij immers al drie seizoenen voor het team. In die periode won hij onder meer een etappe in de Giro d’Italia.

mercato rumours heard by @Gazzetta_it at @LeTour : sources confirmed that the move of Alex Aranburu from @AstanaPremTech to @Movistar_Team in 2022 can be considered a done deal. Also Gorka Izagirre could join the spanish team @cycling_podcast @elcyclingpod — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) June 28, 2021

Jakob Fuglsang

De geluiden rond een mogelijke transfer van Jakob Fuglsang naar Cofidis klinken steeds luider. Afgelopen week liet zijn zaakwaarnemer al weten in gesprek te zijn met de Fransen, die nu ook zelf een duit in het zakje doen. Ploegmanager Cédric Vasseur vertelde namelijk aan het Deense Ekstra Bladet dat hij hoopt dat de deal rondkomt. “Natuurlijk hangt veel af van hoe hij het hier in de Tour doet, maar tot dusver gaat het goed en ik hoop dat hij naar ons team komt.”

“We hebben een renner als Jakob nodig. Het is iemand met veel ervaring in de grote ronden. Een renner die in de grootste wedstrijden altijd bij de allerbesten is”, aldus Vasseur. De Deense renner heeft er aan het eind van het seizoen negen jaar opzitten bij Astana-Premier Tech.

Astana-Premier Tech

Andrea Piccolo (20) zette afgelopen winter de stap naar de WorldTour met Astana-Premier Tech, maar de getalenteerde Italiaan koerste nog geen meter voor de Kazachse ploeg. ProCyclingStats constateerde bovendien dat hij op de UCI-website sinds een paar weken uit de selectie van de WorldTour-formatie is gehaald.

Wat blijkt, vanwege ‘persoonlijke gezondheidsredenen, die tijdens het eerste trainingskamp van het seizoen aan het licht kwamen’ komt Piccolo dit seizoen helemaal niet in actie. Dat meldde de ploeg vandaag in een reactie. “We houden zijn voortgang in de gaten en hopen dat hij in het peloton kan terugkeren als hij eenmaal is hersteld.”

We can confirm that due to personal health reasons detected in the first training camp of the season, the team’s medical department took the decision not to race Andrea Piccolo this season. We are observing his progress and hope that he can return to the peloton once recovered. — Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) June 28, 2021