Aleksandr Vlasov wordt opnieuw gelinkt aan INEOS Grenadiers

Zien we Aleksandr Vlasov volgend jaar in een truitje van INEOS Grenadiers rondfietsen? Volgens L’Équipe vertrekt de Russische ronderenner aan het einde van dit seizoen bij Astana-Premier Tech. De nummer vier van de jongste Giro d’Italia beschikt over een aflopend contract.

Het is niet de eerste keer dat de 25-jarige Vlasov in verband wordt gebracht met de Britse sterrenformatie van Sir Dave Brailsford. Ook vorig jaar werd de Rus, ondanks een doorlopend contract, gelinkt aan INEOS Grenadiers. Volgens het Spaanse dagblad El Mundo was de omstreden makelaar van Vlasov, Giuseppe Acquadro, achter de schermen zelfs druk bezig om zijn contract te verbreken.

Vlasov besloot uiteindelijk gewoon bij Astana-Premier Tech te blijven. Nu zijn contract afloopt, lezen we in de Franse sportkrant L’Équipe dat Vlasov nu wel op weg is naar INEOS Grenadiers. De ronderenner werd onlangs ook al in verband gebracht met BORA-hansgrohe, de ploeg van Wilco Kelderman en Ide Schelling.

Matteo Sobrero

Bij Astana-Premier Tech moeten ze wellicht vrezen voor een kleine leegloop, want volgens La Gazzetta dello Sport heeft Team BikeExchange verregaande interesse in Matteo Sobrero. De 24-jarige Italiaan is de voorbije weken uitstekend op dreef. Zo werd hij vorig weekend nog Italiaans kampioen tegen de klok, onder meer voor Filippo Ganna. In de Ronde van Slovenië eindigde hij als derde in het eindklassement.