‘Astana-Premier Tech in poleposition voor Vincenzo Nibali’

Koerst Vincenzo Nibali in 2022 weer voor Astana-Premier Tech? De Kazachse formatie ligt volgens La Gazzetta dello Sport in poleposition om de Italiaanse klimmer aan te trekken voor komend seizoen. Nibali komt nu nog uit voor Trek-Segafredo.

De inmiddels 36-jarige Nibali is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen voor de Amerikaans-Italiaanse formatie van teammanager Luca Guercilena, maar deze samenwerking heeft nog niet al te veel succes opgeleverd. De Siciliaan wist zelfs nog geen enkele keer te winnen in het tenue van Trek-Segafredo.

Twee opties

De roze sportkrant schrijft vandaag dat er twee opties op tafel liggen voor Nibali. Astana-Premier Tech zou interesse hebben in de ronderenner en over de beste papieren beschikken om de Italiaan binnen te halen. Nibali reed tussen 2013 en 2016 ook al voor Astana en boekte toen zijn grootste successen met onder meer winst in de Tour de France (2014) en de Giro d’Italia (2013 en 2016).

Mocht Nibali inderdaad een contract tekenen bij Astana-Premier Tech, dan zal hij worden herenigd met ploegleider en vertrouwenspersoon Giuseppe Martinelli. Volgens La Gazzetta dello Sport is een overstap naar Deceuninck-Quick-Step echter ook niet uitgesloten, al worden momenteel veel renners in verband gebracht met de Belgische formatie.