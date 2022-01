Vincent Baestaens reed WK uit met hersenschudding: “Op automatische piloot”

Vincent Baestaens schoof deze morgen in de Holiday Inn in Fayetteville met een fikse kater aan het ontbijt aan. En nee, dat was niet van een afterparty, maar het gevolg van een hersenschudding die hij tijdens het WK opliep. “Ze hebben mij letterlijk van mijn fiets moeten halen.”

Het was in de openingsronde dat Baestaens (32) ten val kwam. En dat leek in eerste instantie mee te vallen, want ondanks het tijdverlies sprong de Vlaams-Brabander opnieuw op zijn fiets en zette hij de achtervolging in. De kloof was echter groot. Hij finishte uiteindelijk als 31ste en voorlaatste.

“Ik wist echter niet eens dat de wedstrijd gedaan was”, vertelt Baestaens aan WielerFlits. “Ik dacht dat het nog een rondje of vijf was. Ze hebben mij van de fiets moeten halen. Maar blijkbaar heb ik het WK op automatische piloot gereden, zonder er veel van te beseffen. Ik herinner mij ook niets van mijn val.”

“Achteraf bleek ook dat ik niet de juiste beslissing genomen heb om nog verder te rijden”, zegt Baestaens nog. “Bondsdokter Kris Van Der Mieren zag helaas pas later de beelden van mijn val en zei dat ik van hem nooit had mogen verder rijden.”

Bij Belgian Cycling beslisten ze achteraf Baestaens naar het ziekenhuis te laten afvoeren om geen risico’s te nemen. “Daar werd een stevige hersenschudding vastgesteld, maar ik mocht de kliniek wel verlaten. De bondsdokter is de voorbije nacht uit voorzorg wel bij mij op de kamer blijven slapen. Maar alles is oké nu, op de koppijn na dan.” Straks vliegt de voltallige Belgische selectie vanuit Fayetteville via Chicago terug naar Brussel.