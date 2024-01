donderdag 4 januari 2024 om 12:07

Veldrijder Vincent Baestaens (34) kondigt afscheid aan

Vincent Baestaens is bezig aan zijn laatste maanden in het veld. De inmiddels 34-jarige Belg, die uitkomt voor eenmansploeg SPITS CX TEAM, heeft op Instagram namelijk zijn afscheid aangekondigd.

“Ik zit met een dubbel gevoel aan het begin van 2024. Mijn laatste twee maanden als professioneel veldrijder komen eraan. Ik ben blij met mijn beslissing om afscheid te nemen van het profwielrennen. Ik ben heel erg dankbaar voor alle kansen en de aardige mensen die ik over de hele wereld heb mogen ontmoeten. En het is zeker geen afscheid van deze prachtige sport! Laten we eerst genieten van de laatste wedstrijden.”

Baestaens stond in zijn junioren- en beloftenperiode te boek als een groot talent. Als junior maakte hij in 2006 voor een eerste keer furore door in het Nederlandse Huijbergen Europees kampioen te worden, voor Joeri Adams en Ramon Sinkeldam. Bij de beloften werd hij in 2009 dan weer Belgisch kampioen en won hij de Wereldbekers van Aigle, Koksijde en Kalmthout.

Baestaens stapte kortom met mooie adelbrieven over naar de profs, maar wist nooit echt de stap te maken naar de absolute wereldtop. De Belg gooide op een gegeven moment het roer om en ging zich steeds meer richten op het alternatieve circuit, en met succes. Baestaens won de laatste jaren namelijk veel crossen op Amerikaanse bodem en in landen als Italië, Zwitserland en Spanje.

Baestaens, die een relatie heeft met de bekende Nederlandse veldrijdster Annemarie Worst, heeft inmiddels de meeste overwinningen achter zijn naam staan in de USCX Cyclocross Series, een Amerikaans regelmatigheidsklassement. Dit seizoen won hij nog twee crossen op Amerikaanse bodem, maar reed hij ook top-10 in de X2O-Trofee van Kortrijk en de Exact Cross Essen.