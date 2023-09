zondag 24 september 2023 om 10:27

Vincent Baestaens boekt in Rochester eerste zege van zijn veldritseizoen

Vincent Baestaens heeft zijn eerste zege van het nog prille veldritseizoen te pakken. De 34-jarige Belg was zaterdag op Amerikaanse bodem de beste in de eerste manche van de Rochester Cylocross. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Canadese Maghalie Rochette.

Baestaens begon zijn seizoen met ereplaatsen (vijfde en tweede) in de Virginia’s Blue Ridge Go Cross, maar wist in Rochester dus zijn eerste seizoenszege te boeken. De ervaren renner versloeg na goed 58 minuten crossen de Amerikaan Andrew Strohmeyer in een sprint. De Zwitser Loris Rouiller eindigde op korte afstand als derde.

Ook de vrouwen kwamen zaterdag in actie in Rochester. Voor de start waren de meeste ogen gericht op Maghalie Rochette, zeker na haar zeges van vorige week in de Virginia’s Blue Ridge Go Cross, en de Canadese stelde ook niet teleur. De 30-jarige veldrijdster bleek een klasse apart en won met meer dan een minuut voorsprong op de Française Caroline Mani. Sidney McGill, een landgenote van Rochette, eindigde als derde.

Komende veldritten

Voor de eerste klassementscross van het seizoen, de Wereldbeker van Waterloo (15 oktober), is het nog goed drie weken wachten, maar daarvoor staan er wel de nodige C1- en C2-crossen op het programma in onder meer de Verenigde-Staten, Spanje, Duitsland, Tsjechië, Italië en België. Op zondag 8 oktober begint het Belgische veldritseizoen met de Exact Cross van Beringen.