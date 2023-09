maandag 25 september 2023 om 09:02

Vincent Baestaens boekt tweede zege in Amerika na duel met Anton Ferdinande

Een uitstekend weekend voor Vincent Baestaens in de Verenigde Staten. De 34-jarige crosser wist zondag namelijk ook de tweede veldrit van het weekend in Rochester, New York, te winnen. Hij rekende af met zijn landgenoot Anton Ferdinande, die negen seconden later over de finish kwam.

De derde plaats in de mannencross was voor Loris Rouiller uit Zwitserland, die dertien seconden na de winnaar de finish passeerde. Zaterdag had Baestaens ook al de cross in de USCX Series gewonnen, toen voor thuisrijder Andrew Strohmeyer en (ook al) Loris Rouiller. Anton Ferdinande werd zaterdag gediskwalificeerd wegens het aannemen van een bidon waar dat niet mocht.

Net als Baestaens wist Maghalie Rochette een dubbelslag bij de vrouwen te slaan in Rochester. Er stond zondag geen maat op de Canadese, die alleen maar landgenotes aan haar zijde had op het podium. De nog maar 18-jarige Isabella Holmgren werd tweede op 23 seconden. De derde plaats werd opgeëist door Sidney McGill, op anderhalve minuut achterstand.

In het klassement van de USCX Series bij de mannen leidt Rouiller met 156 punten, terwijl Baestaens volgt met 154 punten. Bij de vrouwen is Rochette na vier overwinningen op rij outstanding met 180 punten. De Française Caroline Mani is tweede met 137 punten.