Viktor Verschaeve stopt met wielrennen na aanslepende blessure: “Droom mocht langer duren”

Viktor Verschaeve hangt zijn fiets aan de haak. De jonge renner van Lotto Dstny sukkelt al twee jaar met een lastige blessure. Eerder maakte hij de keuze om een stapje terug te zetten en te gaan koersen voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny. “Ik zal zeker blijven fietsen in de toekomst.”

“Na twee jaar te kampen met een blessure die niet opgelost geraakte, heb ik besloten om een punt achter mijn carrière te zetten. Ik heb mijn droom bereikt om profwielrenner te worden, reed tegen enkele van mijn idolen en maakte herinneringen die voor altijd zullen blijven. Het wielrennen heeft me op alle mogelijke manieren veel geleerd”, laat Verschaeve weten op sociale media.

De 24-jarige Verschaeve was in totaal tweeënhalf jaar prof bij Lotto Dstny. “Heel veel dank aan iedereen die deze droom in al die jaren heeft doen uitkomen, maar ik had hem graag een beetje meer kunnen beleven. Een nieuw hoofdstuk in mijn leven wacht en ik ben enthousiast voor de nieuwe uitdagingen. Ik zal zeker blijven fietsen.”

