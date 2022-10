Lotto Soudal haalt Viktor Verschaeve over: “Ik had al besloten te stoppen”

Interview

Een opvallend bericht vanuit Lotto Dstny, afgelopen donderdag: Viktor Verschaeve maakt vanaf 2023 onderdeel uit van de opleidingsploeg van de Belgische formatie. Dat terwijl de 24-jarige Belg de laatste twee seizoenen uitkwam voor het WorldTeam. Een beknelde liesslagader zit hem dwars. Bij WielerFlits doet het klimtalent zijn opmerkelijke verhaal. “Ik was het plezier volledig kwijt.”

Als laatstejaarsbelofte kreeg hij in 2020 veel klachten in zijn linkerbeen. Hij ging onder het mes voor zijn liesslagader, die ze geprobeerd hebben te verleggen in de hoop dat het voldoende zou zijn. Na de revalidatie bleef hij klachten houden. Hij reisde arts na arts af om de oorzaak te vinden. Even leek die gevonden te zijn: een afgeknelde zenuw in zijn linkerbeen. Lange tijd werd gedacht dat dit Verschaeve’s probleem was, maar ook dat was het niet. De Belg gaf de hoop op, maar voor zijn afreis naar Canada kwam de oorzaak bij het laatste onderzoek toch nog boven: toch een serieuze knik in de linkerliesslagader, die altijd over het hoofd is gezien.

Huilend op de fiets in Frankrijk

Met dank aan Lotto Soudal en meer bepaald ploegleider Maxime Monfort is hij nog renner. “In de vierde etappe van de Tour du Limousin kende ik een breekpunt”, vertelt Verschaeve. “Er bleef heel veel onzekerheid over mijn linkerbeen. Ik voelde zelf aan dat mijn kansen binnen het wielrennen op waren en ik was zelf ook klaar met die ellende. Een goede twee maanden ben ik vrij zeker geweest dat ik ging stoppen met wielrennen. Ik had dat al aan enkele fietsvrienden en ploegmaats laten weten. Toen ik daar in Frankrijk weer moest afstappen met te veel pijn, brak ik en heb ik langs de kant van de weg huilend opgegeven.”

Diezelfde avond kwam Montfort de renner in zijn kamer opzoeken. Verschaeve vertelde hem dat hij besloten had om te stoppen. “Maar dat mocht ik van hem absoluut niet doen, ik moest blijven vechten. Hij zei me dat ik anders mijn gehele leven spijt zou hebben door de ‘wat als’-vraag. De zondag na Limousin moest ik last minute invallen in Schaal Sels, bij mij in de buurt. Ik moest op kop rijden voor Arnaud De Lie en daar voelde ik dat ik – ondanks de pijn – zó vlot meereed en sterk was. Toen kreeg ik het besef dat het enorm zonde zou zijn als ik nu op deze manier zou moeten stoppen. Ik kwam na die koers thuis en mijn moeder – ook emotioneel – zei toen dat Maxime gelijk had en ik deze kans echt niet mocht vergooien.”

Stap terug, straks twee vooruit

De jonge Belg doet openhartig zijn verhaal en geeft aan ook altijd eerlijk over zijn blessure gecommuniceerd te hebben naar Lotto Soudal. Hij is ervan overtuigd dat ze net daarom een vangnet voor hem gecreëerd hebben. “Uiteindelijk heeft de ploeg ervoor gezorgd dat ik verder ben blijven knokken en om verder te zoeken naar het probleem. Een paar maanden later lijkt het erop dat we het eindelijk gevonden hebben. Het is afwachten of de operatie de verwachte uitkomst heeft, maar als het probleem weg is, kan ik mezelf terug bewijzen. Uit de schijnwerpers bij de opleidingsploeg. Een stap terug, maar hopelijk straks twee vooruit.”

“Eerlijk gezegd denk ik dat als ik van die blessure verlost ben, dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik dat kan”, gaat Verschaeve verder. “In de recente Coppa Sabatini werd ik negentiende, terwijl ik heel de dag op kop reed voor Andreas Kron. Ik kan op dagen meekoersen met de besten, ik weet dat het er nog altijd in zit. Ondanks dat ik eigenlijk met één been rondfietste. Dat geeft hoop. Mocht het probleem nu niet opgelost raken, dan kan ik mezelf in ieder geval niets verwijten. Dan heb ik er alles aan gedaan. Dit seizoen leefde ik al twee maanden in de waan dat ik ging stoppen. Als dat straks toch zo is, dan is die afgrond niet meer zo diep. Ik heb er al zo dichtbij gestaan. Maar dit beroep is gigantisch mooi!”

De operatie aan zijn liesslagader staat gepland voor 2 november. Halverwege december verwacht Verschaeve – die voor raad en daad veel contact heeft met Laurens ten Dam, Sam Oomen en Antwan Tolhoek, die allen dezelfde blessure hebben gehad – weer terug op de fiets te zitten, waarna hij de voorbereiding op het nieuwe seizoen normaal kan afwerken.