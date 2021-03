Vijftien Nederlanders van start in Gent-Wevelgem

Vijftien Nederlanders staan zondag aan de start van de 83e Gent-Wevelgem, twee meer dan vorig jaar. Een van de hoofdrolspelers in de editie van 2020, Mathieu van der Poel, ontbreekt. Hij gaf de voorkeur aan de E3 Saxo Bank Classic, waar hij vrijdag derde werd.

Van de vijftien Nederlanders die zondag Gent-Wevelgem doen, wist alleen Niki Terpstra een keer het podium te bereiken. In de heroïsche editie van 2015 werd hij tweede achter Luca Paolini. En twee jaar later reed hij naar de vierde plaats. Over zulke resultaten droomt hij deze weken niet, zei hij deze week in een interview met WielerFlits. “Simpelweg omdat het met mijn huidige vorm niet realistisch is dat ik voor de zeges ga meestrijden. Het zou al mooi zijn wanneer ik mijn gezicht in de finales weer kan laten zien.”

Ook Danny van Poppel reed al eens een korte uitslag in de Vlaamse klassieker. Na een attractieve wedstrijd werd hij in 2019 vijfde. Samen met zijn broer Boy en Taco van der Hoorn mag hij bij Intermarché-Wanty-Gobert een nieuwe goede klassering najagen. Bij Team DSM mogen Cees Bol en Nils Eekhoff voor eigen kansen rijden. Voor de Nederlanders bij Jumbo-Visma zal Gent-Wevelgem vooral in het teken staan van Wout van Aert. Ramon Sinkeldam moet bij Groupama-FDJ Arnaud Démare aan succes helpen.

Dylan van Baarle was vrijdag na Mathieu van der Poel de beste Nederlander in de uitslag van de E3 Saxo Bank Classic. De klassiekerrenner van INEOS Grenadiers werd daar zevende. Bij zijn vijf eerdere deelnames aan Gent-Wevelgem kwam hij niet verder dan de 45e plek.

Intermarché-Wanty-Gobert

Taco van der Hoorn

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Jumbo-Visma

Pascal Eenkhoorn

Timo Roosen

Jos van Emden

Team DSM

Cees Bol

Nils Eekhoff

EF Education-Nippo

Sebastian Langeveld

Julius van den Berg

Groupama-FDJ

Ramon Sinkeldam

INEOS Grenadiers

Dylan van Baarle

Alpecin-Fenix

Oscar Riesebeek

Arkéa-Samsic

Bram Welten

Total Direct Energie

Niki Terpstra